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Пострадают обе стороны: эксперт оценил ущерб от возможного закрытия авиасообщения с Турцией

Российские туроператоры, которые еле оправились после коронавирусных ограничений, снова погрязнут в убытках, отметил специалист.

10 апреля 2021, 14:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Если сейчас власти России закроют авиасообщение с Турцией, то это нанесёт серьёзный ущерб как для нашей туриндустрии, так и для турецкой. Об этом сообщил генеральный директор турфирмы "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"У нас куча перенесённых с 2020 года обязательств перед туристами. Многие из них должны быть исполнены именно в форме поездки. Многие перенесли на этот год. Если сейчас мы прикроем Турцию, туристам придётся второй год подряд менять свои планы", — пояснил он телеканалу "360".

Россия может ограничить авиасообщение с Турцией на месяц

Россия может ограничить авиасообщение с Турцией на месяц

Ромашкин отметил, что россияне сохраняют лидерство среди общего турпотока в курортной стране. По словам эксперта, сейчас летает около 120–130 рейсов в неделю из России в Турцию, а на майские эта цифра будет ещё больше. Закрытие границ приведёт к колоссальному ущербу для турецкой стороны, которая "рассчитывала на нас". Кроме того, российские туроператоры, которые еле оправились после коронавирусных ограничений, снова погрязнут в убытках, добавил специалист.

Напомним, разговоры о возможном закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией вызваны ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в этой стране. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость там растёт очень быстро, а больше всего штаммов вируса в РФ завезли как раз из этого государства.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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