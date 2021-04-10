Кудрявцева отчитала современную молодёжь после конфликта Долиной и тиктокерши Вали Карнавал

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала скандал, который разгорелся в эфире шоу Максима Галкина с участием Ларисы Долиной и 19-летней тиктокерши Вали Карнавал. Звёздная блондинка осталась в шоке от поведения юной блогерши, а также от молодого поколения в целом, пишет издание "Дни.ру".

"Я боюсь стать брюзгой. Но я с ужасом думаю об этом. То, что сейчас происходит, — у детей нет образования, три притопа, три прихлопа они выдают за что-то гениальное", — сказала Кудрявцева в прямом эфире на своей странице в "Инстаграме".

По мнению телеведущей, современные подростки не стремятся к образованию, живут одним днём и не уважают никого, кроме себя. А бестолковое творчество нынешних тиктокеров — всего лишь хайп, который никогда не станет общепризнанным, отметила Кудрявцева.

При этом теледива подчеркнула, что никаких конкретных претензий к Вале Карнавал она не имеет. Однако гневная речь Кудрявцевой в адрес молодёжи дала понять, что ведущая поддерживает Ларису Долину.

Напомним, ранее певица Лариса Долина вышла из себя, услышав, как бездарно поёт тиктокерша Валя Карнавал. Народная артистка жёстко раскритиковала юную особу, указав, что она "ни в одну ноту не попала", и несколько раз порывалась покинуть студию, поскольку разговор с Валей показался "неинтересным и неприятным".

Авторы