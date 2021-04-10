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Кудрявцева отчитала современную молодёжь после конфликта Долиной и тиктокерши Вали Карнавал

По мнению телеведущей, представители нынешнего поколения не стремятся к образованию, живут одним днём и не уважают никого, кроме себя.

10 апреля 2021, 14:00
<p>Лера Кудрявцева. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/leratv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l</a><a href="https://www.instagram.com/p/CNdWx22j9lm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eratv</a></p>

Лера Кудрявцева. Фото © Instagram / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала скандал, который разгорелся в эфире шоу Максима Галкина с участием Ларисы Долиной и 19-летней тиктокерши Вали Карнавал. Звёздная блондинка осталась в шоке от поведения юной блогерши, а также от молодого поколения в целом, пишет издание "Дни.ру".

"Я боюсь стать брюзгой. Но я с ужасом думаю об этом. То, что сейчас происходит, — у детей нет образования, три притопа, три прихлопа они выдают за что-то гениальное", — сказала Кудрявцева в прямом эфире на своей странице в "Инстаграме".

"Надо радоваться и молиться, что есть такие люди": Пригожин поддержал Долину в конфликте с Валей Карнавал

"Надо радоваться и молиться, что есть такие люди": Пригожин поддержал Долину в конфликте с Валей Карнавал

По мнению телеведущей, современные подростки не стремятся к образованию, живут одним днём и не уважают никого, кроме себя. А бестолковое творчество нынешних тиктокеров — всего лишь хайп, который никогда не станет общепризнанным, отметила Кудрявцева.

При этом теледива подчеркнула, что никаких конкретных претензий к Вале Карнавал она не имеет. Однако гневная речь Кудрявцевой в адрес молодёжи дала понять, что ведущая поддерживает Ларису Долину.

"Она харизматичная девочка": Мария Погребняк вступилась за тиктокершу Валю Карнавал в конфликте с Долиной

"Она харизматичная девочка": Мария Погребняк вступилась за тиктокершу Валю Карнавал в конфликте с Долиной

Напомним, ранее певица Лариса Долина вышла из себя, услышав, как бездарно поёт тиктокерша Валя Карнавал. Народная артистка жёстко раскритиковала юную особу, указав, что она "ни в одну ноту не попала", и несколько раз порывалась покинуть студию, поскольку разговор с Валей показался "неинтересным и неприятным".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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