Кудрявцева отчитала современную молодёжь после конфликта Долиной и тиктокерши Вали Карнавал
По мнению телеведущей, представители нынешнего поколения не стремятся к образованию, живут одним днём и не уважают никого, кроме себя.
Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала скандал, который разгорелся в эфире шоу Максима Галкина с участием Ларисы Долиной и 19-летней тиктокерши Вали Карнавал. Звёздная блондинка осталась в шоке от поведения юной блогерши, а также от молодого поколения в целом, пишет издание "Дни.ру".
"Я боюсь стать брюзгой. Но я с ужасом думаю об этом. То, что сейчас происходит, — у детей нет образования, три притопа, три прихлопа они выдают за что-то гениальное", — сказала Кудрявцева в прямом эфире на своей странице в "Инстаграме".
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По мнению телеведущей, современные подростки не стремятся к образованию, живут одним днём и не уважают никого, кроме себя. А бестолковое творчество нынешних тиктокеров — всего лишь хайп, который никогда не станет общепризнанным, отметила Кудрявцева.
При этом теледива подчеркнула, что никаких конкретных претензий к Вале Карнавал она не имеет. Однако гневная речь Кудрявцевой в адрес молодёжи дала понять, что ведущая поддерживает Ларису Долину.
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Напомним, ранее певица Лариса Долина вышла из себя, услышав, как бездарно поёт тиктокерша Валя Карнавал. Народная артистка жёстко раскритиковала юную особу, указав, что она "ни в одну ноту не попала", и несколько раз порывалась покинуть студию, поскольку разговор с Валей показался "неинтересным и неприятным".
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