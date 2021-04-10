Россиянка Авсарагова нокаутировала соперницу уже на 29-й секунде дебютного боя в Bellator — видео

Россиянка дебютировала в Bellator с эффектного нокаута соперницы уже на 29-й секунде. Видео © Twitter / BellatorMMA

Россиянка Диана Авсарагова, выступающая в наилегчайшем весе, дебютировала в организации Bellator, победив соперницу Тару Графф всего за 29 секунд.

В рамках предварительного карда на турнире Bellator 256, состоявшемся в американском Анкасвилле, штат Коннектикут, 22-летняя Авсарагова встретилась с 34-летней американкой. Долго поединок не продлился: оппонентка активно начала наступать, но нарвалась на контратаку от россиянки, пропустив удар, который просто "выключил" её. Дебютантке осталось лишь завершить нокаут.

Теперь на счету Авсараговой — три победы в трёх поединках MMA.

В главном поединке турнира тяжеловес Райан Бейдер, являющийся действующим чемпионом, единогласным решением судей победил Лиотто Мачиду и вышел в полуфинал Гран-при.

Ранее Лайф рассказывал, что двоюродный брат Хабиба Усман Нурмагомедов одержал победу в дебютном поединке в Bellator, единогласным решением судей одолев американца Майка Хэмела.

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