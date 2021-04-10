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Рябков заявил об отсутствии контактов России с США по Донбассу

Дипломат призвал Вашингтон серьёзнее отнестись к вопросу информобмена между РФ и Штатами.

10 апреля 2021, 13:14
<p>Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Россия прежде не вела и не планирует контакты с США по ситуации на Украине, в частности по конфликту в Донбассе. Об этом РИА "Новости" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"На уровне министров обороны и иностранных дел никаких контактов с американскими представителями по Украине нет и не предвидится. А контакты, которые прошли уже примерно 7–10 дней назад, проводились на других уровнях и по другим линиям", — сказал замглавы российского МИД.

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Рябков назвал соответствующее заявление Псаки дезинформацией и введением в заблуждение общественности и правительств стран, которые проявляют интерес к данной теме. Дипломат также отметил, что добавить к той информации, которую уже "передали американским коллегам в ходе упомянутых контактов, а также распространили по сети связи ОБСЕ", нечего.

"Остаётся только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьёзному вопросу, не заниматься нагнетанием напряжённости и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами", — заключил Рябков.

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Напомним, на ежедневном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США "взаимодействуют" и проводят консультации с Россией по Украине на разных уровнях. Она также напомнила о телефонных разговорах глав оборонных и внешнеполитических ведомств.

Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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