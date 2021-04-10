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Министр обороны Украины назвал возможные поводы для "агрессии" России

По его мнению, Незалежной нужно скорее вступить в НАТО и улучшить обмен разведывательной информацией с Западом.

10 апреля 2021, 10:49
<p>Андрей Таран. Фото © <a href="https://www.mil.gov.ua/news/2021/04/10/zayava-ministra-oboroni-ukraini-andriya-tarana/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны Украины</a></p>

Андрей Таран. Фото © Минобороны Украины

Обострение обстановки в Донбассе или обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных граждан могут стать поводами для "вооружённой агрессии" России. Такое заявление сделал министр обороны Незалежной Андрей Таран.

"Поводом для возобновления активной вооружённой агрессии России против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или "новообращённых" граждан России через массовую раздачу паспортов РФ", — приводятся его слова на сайте Минобороны.

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Украину же Таран назвал миролюбивым государством, которое якобы защищается от "агрессии" России и заинтересовано в политико-дипломатическом погашении "разгорячённых Россией костров боевых действий".

По мнению министра, Украине как можно скорее надо вступить в НАТО и улучшить обмен разведывательной информацией с Западом. Россия же наращивает свои военные силы у границ с Украиной для "запугивания" и чтобы заставить Запад пойти на уступки в переговорах, отметил он.

Глава ДНР оценил готовность Украины к полномасштабной войне в Донбассе

Глава ДНР оценил готовность Украины к полномасштабной войне в Донбассе

Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявляли глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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