Министр обороны Украины назвал возможные поводы для "агрессии" России

Обострение обстановки в Донбассе или обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных граждан могут стать поводами для "вооружённой агрессии" России. Такое заявление сделал министр обороны Незалежной Андрей Таран.

"Поводом для возобновления активной вооружённой агрессии России против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или "новообращённых" граждан России через массовую раздачу паспортов РФ", — приводятся его слова на сайте Минобороны.

Украину же Таран назвал миролюбивым государством, которое якобы защищается от "агрессии" России и заинтересовано в политико-дипломатическом погашении "разгорячённых Россией костров боевых действий".

По мнению министра, Украине как можно скорее надо вступить в НАТО и улучшить обмен разведывательной информацией с Западом. Россия же наращивает свои военные силы у границ с Украиной для "запугивания" и чтобы заставить Запад пойти на уступки в переговорах, отметил он.

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