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Дмитрий Певцов предложил "развернуть вспять" пенсионную реформу

Работающих пенсионеров актёр назвал ударом по демографии страны, так как они не могут помогать молодым родителям.

10 апреля 2021, 10:29
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CM1vAi-IgMV/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dima_pevtsov</a></p>

Фото © Instagram / dima_pevtsov

Народный артист России Дмитрий Певцов выступил с предложением отменить пенсионную реформу и вернуть для россиян прежний возраст выхода на пенсию.

"Пенсионная реформа лишила множество россиян права на пенсию. Я бы даже сказал — права на жизнь", — сказал он.

Певцов привёл статистику, что в регионах страны половина мужчин просто не доживают до 65 лет, потому что "вкалывают" и "тянут семьи". Да и в Москве, уточнил он, ситуация отличается не сильно.

В Госдуму внесён законопроект о снижении пенсионного возраста

В Госдуму внесён законопроект о снижении пенсионного возраста

"Большинство не сможет пожить в своё удовольствие и понянчиться с внуками на пенсии", — заметил артист.

Он заявил, что пенсионную реформу нужно "разворачивать вспять". Налоги, по мнению Певцова, должны платить корпорации, а люди хоть немного поживут по-человечески, им нужно "вернуть на жизнь".

Кроме того, работающих дедушек и бабушек Певцов назвал ударом по демографии страны, ведь в этом случае они не могут сидеть с внуками и помогать молодым родителям, которые выбирают карьеру.

Володин призвал не пугать людей выдуманными проблемами с повышением пенсионного возраста

Володин призвал не пугать людей выдуманными проблемами с повышением пенсионного возраста

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. Его авторы отмечают, что приостановка индексации с 2016 года негативно повлияла на финансовое положение пенсионеров. Кроме того, у многих россиян снизилась покупательная способность.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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