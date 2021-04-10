Дмитрий Певцов предложил "развернуть вспять" пенсионную реформу

Народный артист России Дмитрий Певцов выступил с предложением отменить пенсионную реформу и вернуть для россиян прежний возраст выхода на пенсию.

"Пенсионная реформа лишила множество россиян права на пенсию. Я бы даже сказал — права на жизнь", — сказал он.

Певцов привёл статистику, что в регионах страны половина мужчин просто не доживают до 65 лет, потому что "вкалывают" и "тянут семьи". Да и в Москве, уточнил он, ситуация отличается не сильно.

"Большинство не сможет пожить в своё удовольствие и понянчиться с внуками на пенсии", — заметил артист.

Он заявил, что пенсионную реформу нужно "разворачивать вспять". Налоги, по мнению Певцова, должны платить корпорации, а люди хоть немного поживут по-человечески, им нужно "вернуть на жизнь".

Кроме того, работающих дедушек и бабушек Певцов назвал ударом по демографии страны, ведь в этом случае они не могут сидеть с внуками и помогать молодым родителям, которые выбирают карьеру.

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. Его авторы отмечают, что приостановка индексации с 2016 года негативно повлияла на финансовое положение пенсионеров. Кроме того, у многих россиян снизилась покупательная способность.

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