Уснула после вечеринки: москвичка обвинила таксиста в изнасиловании

Столичные следователи возбудили уголовное дело против таксиста, который изнасиловал уснувшую пассажирку. Жертвой извозчика оказалась 36-летняя женщина, возвращавшаяся домой после корпоратива.

Как рассказал Лайфу источник, инцидент произошёл в ночь на 8 апреля. В тот вечер пострадавшая вызвала такси через приложение, а по дороге к дому на Ленинский проспект уснула, так как была пьяна. Проснулась женщина от того, что водитель насиловал её на заднем сиденье. Как утверждает источник, пассажирка решила не прерывать процесс и дождалась его окончания. После этого таксист продолжил путь, а когда привёз москвичку в пункт назначения, проводил её до квартиры, выпил стакан сока и уехал.

Утром жертва таксиста обратилась в полицию, сообщив номер автомобиля, а также приметы насильника. Мужчину задержали в тот же день, им оказался выходец из Киргизии. На него уже завели уголовное дело. Также известно, что на время следствия злоумышленника поместили в изолятор.

Ранее Лайф сообщал, что в Якутии девушка-инвалид попросила полицейского помочь с работой, но вместо этого он надругался над ней прямо в участке. На допросе мужчина всячески отрицал интимную близость. Однако его версию обрушили результаты ДНК-экспертизы.

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