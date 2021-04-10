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Уснула после вечеринки: москвичка обвинила таксиста в изнасиловании

При этом водитель всё же закончил поездку и прибыл в пункт назначения. Вместе с женщиной он поднялся в квартиру, где выпил стакан сока, и уехал.

10 апреля 2021, 10:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Столичные следователи возбудили уголовное дело против таксиста, который изнасиловал уснувшую пассажирку. Жертвой извозчика оказалась 36-летняя женщина, возвращавшаяся домой после корпоратива.

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Как рассказал Лайфу источник, инцидент произошёл в ночь на 8 апреля. В тот вечер пострадавшая вызвала такси через приложение, а по дороге к дому на Ленинский проспект уснула, так как была пьяна. Проснулась женщина от того, что водитель насиловал её на заднем сиденье. Как утверждает источник, пассажирка решила не прерывать процесс и дождалась его окончания. После этого таксист продолжил путь, а когда привёз москвичку в пункт назначения, проводил её до квартиры, выпил стакан сока и уехал.

Утром жертва таксиста обратилась в полицию, сообщив номер автомобиля, а также приметы насильника. Мужчину задержали в тот же день, им оказался выходец из Киргизии. На него уже завели уголовное дело. Также известно, что на время следствия злоумышленника поместили в изолятор.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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