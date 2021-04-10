Ел макароны с тушёнкой и пил чай из железной кружки: глава хабаровского заповедника рассказал о визите принца Филиппа

В марте 1997 года принц Филипп посетил заповедник "Большехехцирский" в Хабаровском крае, где впервые прогулялся по дальневосточной тайге, а также ел макароны с тушёнкой и жил в гостиничном номере экономкласса. Об этом РИА "Новости" рассказал глава заповедника Антон Фетисов. Он уточнил, что событие произошло 15 марта 1997 года. Тогда руководство заповедника сообщило о "приезде высокого гостя".

"Принц сразу впечатлился природой, только ступив на землю дальневосточной тайги. Его удивило практически всё, например обилие и многообразие деревьев, особенно хвойный лес. Его поразило, что в марте всё ещё лежит снег, но одновременно летают бабочки — лимонницы и павлиний глаз, а комаров нет", — рассказал он.

Затем, продолжил Фетисов, Филипп пожелал прогуляться по тайге. Принца отвели на кордон Соснинский, до которого около пяти километров он прошёл пешком. Несмотря на то что в тот момент герцогу было почти 76 лет, он был в отличной физической форме, отметил директор заповедника.

"Он обогнал своих сопровождающих и пришёл на кордон раньше. А там находились инспекторы наши и готовили на костре макароны с тушёнкой. Они по-английски не говорят, а он — по-русски. Как ребята потом рассказывали, пригласили его "за стол", принц согласился без колебаний. Запил макароны чаем из железной кружки, и всё нормально", — добавил Фетисов.

А после увлекательной прогулки и вкусного обеда герцог Эдинбургский провёл ночь в гостинице "Карат" в посёлке Бычиха, где почётного постояльца поселили в обычный одноместный номер экономкласса. После ночлега Филипп оставил благодарственную надпись со своим автографом.

В 2018 году, в преддверии 55-летия "Большехехцирского", экологи направили письмо супругу королевы Великобритании, в котором сообщили о юбилее и напомнили о его визите в заповедник. Из Букингемского дворца был получен ответ за визой ассистента секретаря с текстом: "Герцог Эдинбургский попросил передать Вам спасибо за письмо. Его Королевское Высочество признателен Вам за потраченное время. Он передал, что у него осталось счастливое воспоминание о его визите в 1997 году. Это письмо отправляется с теплейшими пожеланиями от принца Филиппа Вам и всем, кто работает в заповеднике "Большехехцирский".

Известно, что принц Филипп был первым в истории президентом Британского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) и возглавлял его с 1961 по 1981 год. Позднее герцог стал почётным президентом WWF International. Его визит на Дальний Восток в 1997-м как раз проходил по линии фонда. По словам почётного советника Амурского филиала WWF Юрия Дармана, посещение принца стало "знаковым и активизировало работу по сохранению редких видов животных".

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