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Женщину с двумя грудными детьми спасли из горящей квартиры на юго-западе Москвы — видео

Предварительно, пожар начался после возгорания вещей, находившихся в комнате. Пострадавших отправили в больницу.

10 апреля 2021, 09:04

Женщину с двумя грудными детьми спасли из горящей квартиры на юго-западе Москвы. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В столичном районе Южное Бутово в многоэтажке загорелась квартира на 11-м этаже, спасатели эвакуировали из неё женщину с двумя детьми грудного возраста. Пострадавших выводили из здания по пожарной лестнице. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл на улице Поляны. По предварительным данным, загорелись вещи в квартире. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, открытое горение уже удалось сбить. Женщину и малышей госпитализировали, их состояние не уточняется.

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Ранее Лайф сообщал, что в Лефортовском тоннеле Москвы сгорел автомобиль. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Его причины выясняются.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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