В Афганистане задержали одного из главарей ИГ

В Кабуле был задержан один из главарей "Исламского государства"* . Об этом заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех, пишет РИА "Новости".

"Гулам Насер, сын Гулама Сахи, известный как Аль-Хорасани, один из главных лидеров террористической группировки ИГ* — "Талибан"* и главарь террористической группировки ИГ* в Кабуле, был задержан национальным управлением сил безопасности", — указано в заявлении политика.

Отмечается, что задержанный играл "ключевую роль" в организации террористических актов в столице Афганистана. Также боевика подозревают в изнасиловании и убийстве 14-летнего мальчика. По данным силовиков, после совершения этих преступлений преступник на долгое время скрылся из виду.

Ранее жителя Красноярска осудили на шесть лет за призывы к терроризму в соцсетях. Кроме того, молодой человек пытался подговорить своего 20-летнего знакомого, чтобы тот тоже разместил на страницах в соцсетях материалы с призывами к осуществлению террористической деятельности и её пропаганде.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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