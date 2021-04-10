Туристический сезон в Краснодарском крае в этом году начнётся на месяц раньше

Стабильная эпидемиологическая обстановка в регионе, а также эффективность мер по защите от коронавируса и их соблюдение позволяют начать туристический сезон в Краснодарском крае в этом году на месяц раньше обычного, то есть 1 мая. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Меры эпидбезопасности продолжают неукоснительно соблюдаться и сейчас, что позволяет нам строить планы на полномасштабный курортный сезон в этом году. Он начнётся уже 1 мая", — сказал Руппель, уточнив, что сейчас в регионе фиксируется стабильная эпидобстановка, а число заболевших за сутки составляет чуть больше 100 человек.

По словам вице-губернатора, курорты Кубани предлагают гостям большой выбор возможностей для отдыха во всех ценовых категориях. Он отметил, что наибольшим спросом в последние годы пользуются отели категорий "четыре звезды" и "пять звёзд". При этом количество последних с 2019 года выросло на 30% и сегодня составляет порядка 40.

"Несколько новых средств размещения откроются в нынешнем сезоне. У нас есть отели, которые активно перенимают опыт зарубежных коллег в плане улучшения сервиса и выстраивают свою политику в расчёте на долгосрочные многолетние отношения со своими гостями", — добавил Руппель.

Ранее бывший санитарный врач России, академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал россиянам забыть об отдыхе в Турции этим летом и призвал провести отпуск внутри своей страны. Он подчеркнул, что сейчас на наших курортах для этого созданы все условия. По словам академика, поездки в Турецкую Республику в текущем году небезопасны, поскольку местная система здравоохранения пока не справляется с пандемией коронавируса.

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