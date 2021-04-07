Девушка-инвалид попросила полицейского помочь с работой, но вместо этого он надругался над ней прямо в участке

В небольшом якутском посёлке Мосоголлох следователи завели уголовное дело на местного участкового Илью Ч., который надругался над девушкой-инвалидом прямо в опорном пункте полиции. Как сообщил Лайфу источник, потерпевшая состоит на учёте в психдиспансере с диагнозом "умственная отсталость с выраженными эмоционально-волевыми нарушениями".

Всё произошло 12 марта. В тот день 31-летний участковый доставил 32-летнюю девушку на приём в психдиспансер. На обратном пути они заехали в полицейский участок, где, по словам источника, сотрудник полиции принудил девушку к оральному сексу. В силу своего заболевания та не смогла противостоять этому. Однако после произошедшего девушка рассказала обо всём матери, и женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

В итоге Илью задержали. На допросе он рассказал, что привёз девушку в участок, чтобы она помыла там полы за 200 рублей. При этом интимную близость мужчина всячески отрицал. Однако версию полицейского обрушили результаты ДНК-экспертизы.

На время следствия участкового поместили в изолятор, против него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Из органов Илья уволился по собственному желанию.

Ранее стало известно о дикой истории из Подмосковья, где экс-полицейский насиловал 12-летнего пасынка. Как выяснил Лайф, по делу также проходит мать ребёнка. Она вместе с сожителем мучила мальчика и снимала происходящее на телефон.

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