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Польские дипломаты провели памятную церемонию на месте крушения Ту-154М под Смоленском

Всего на борту самолёта, разбившегося 10 апреля 2010 года, находилось 96 человек, включая президента республики.

10 апреля 2021, 09:47
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PLinRussia/status/1380779973603176450" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PLinRussia</a></p>

Фото © Twitter / PLinRussia

На месте крушения самолёта Ту-154М в Смоленской области, где погиб президент Польши Лех Качиньский, состоялась памятная церемония, в которой приняла участие польская делегация.

"Для всех нас, собравшихся сегодня здесь, это свидетельство. Свидетельство тому, что помним об этой трудной истории", — приводит слова посла страны в РФ Кшиштофа Краевского ТАСС.

Фото © Twitter / PLinRussia

Фото © Twitter / PLinRussia

Церемонию посол посетил вместе с супругой и дочерью. Они возложили венки, зажгли свечи и почтили память 96 жертв авиакатастрофы. Также на место трагедии прибыл заместитель губернатора Смоленской области Константин Никонов, члены Консульского агентства Польши в Смоленске и представители аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве Польши в РФ.

"Возвращаясь в это место, мы подтверждаем, что их смерть не будет забыта, а память о каждом из них будет достойно почтена", — заметил Краевский.

В Польше опровергли существование записи разговора Качиньского с братом перед крушением самолёта

В Польше опровергли существование записи разговора Качиньского с братом перед крушением самолёта

Напомним, самолёт Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту было 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли. Польша с самого начала следствия настаивала на том, что причиной крушения стал взрыв, но убедительных доказательств этой версии комиссия найти не смогла.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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