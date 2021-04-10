"В метре рукой ему махал": Садовничий рассказал, как сбежал с лекции ради встречи с Юрием Гагариным

В преддверии Дня космонавтики ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий поделился воспоминаниями о встрече с легендарным космонавтом Юрием Гагариным. По словам академика, этот день он не забудет никогда.

"Я студент третьего курса, у нас была лекция по уравнениям частных производных (это математика), и мы сбежали с лекции на Ленинский проспект. Юрий Гагарин ехал мимо, и я в метре ему помахал", — рассказал Садовничий в беседе с RT.

По словам ректора, первый полёт человека в космос стал грандиозным событием не только для СССР, но и для всего мира в целом. Вообще, Садовничий считает, что эта область науки — огромная проблема, которая "вечно будет первой", так как ведёт прямиком к будущему.

Как известно, 12 апреля отмечается День космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Ранее Лайф рассказал о том, кто виноват в смерти космонавта и любимца женщин Юрия Гагарина. Мало кто знает, что карьера первого космонавта Земли могла сложиться совершенно иначе.

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