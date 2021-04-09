Голод ради путча: чем готовы пожертвовать белорусские оппозиционеры на зарплате спецслужб

Народное антикризисное управление (НАУ) белорусской оппозиции 8 апреля выступило с заявлением, что против "Беларуськалия", крупнейшего производителя калийных удобрений, должны быть введены санкции со стороны США.

— Соответствующее письмо мы направили в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США. Результатом может стать возвращение "Беларуськалия" в перечень санкционных предприятий "Белнефтехима" с 27 апреля, — сообщает телеграм-канал НАУ.

Кроме того, в указанном документе предполагается требовать введения ограничений и против других государственных предприятий Белоруссии, в том числе против "Белнефтехима" и банков.

Как полагает политолог Сергей Михеев, ключевой особенностью белорусской оппозиции является то, что, с её точки зрения, ситуация "чем хуже, тем лучше" наиболее предпочтительна для свержения Александра Лукашенко. Она готова даже вызвать в стране экономический кризис.

— Для них всё просто: если в стране будет экономический кризис, то это ударит по действующей власти, то есть народ будет легче сподвигнуть на забастовки, на митинги, на действия против власти. По существу, их действия можно охарактеризовать как предательство. А неизбежные страдания народа, которые будут вызваны экономическим кризисом, они оправдывают некими абстрактными высшими целями. Тут остаётся напомнить, что революция ест своих детей, это случилось и после Великой французской революции, это произошло в СССР при Сталине, — отметил эксперт.

По своей идейной направленности и антипатриотизму белорусские оппозиционеры ничем не отличаются от российских коллег, отметил политолог Алексей Мартынов.

— От наших они ничем не отличаются, точно так же требуют санкций против предприятий своей страны, которые являются основными наполнителями бюджета. "Беларуськалий" — это крупнейший налогоплательщик Белоруссии, организатор рабочих мест. По всей видимости, атака на это предприятие продиктована примитивным лоббизмом, который интересен странам Запада, — заявил политолог.

Однако называть этих людей "оппозиционерами" не совсем корректно, считает депутат Государственной думы Евгений Фёдоров. По его мнению, в данном случае речь идёт о штатных сотрудниках западных спецслужб, которые просто отрабатывают свою зарплату.

— Это делает не оппозиция. Все эти люди находятся под плотным контролем спецслужб Германии, Польши и, конечно, Америки. Для них это не столько работа против Белоруссии, сколько механизм воздействия на Россию. Это же отчасти совместное предприятие, и санкции против "Беларуськалия" в том числе коснутся и российского бизнеса. Майдан в Минске у них провалился, так как Россия поддержала Лукашенко, вот они и ищут другой вариант. Ну и, конечно, это и устранение конкурентов. Совершенно понятно, что если "Беларуськалий" будет подвергнут санкциям, то его место займут другие фирмы и предприятия. Так называемая оппозиция сидит на зарплате, многие из них получают свои 2–3 тысячи долларов в месяц, и всё у них хорошо, — полагает эксперт.

По словам Фёдорова, Белоруссия для них — это бывшая страна, они приняли решение эмигрировать, так что им не только текущая зарплата важна, но и перспективная, чтобы обеспечить себе пенсию. Они борются за своё будущее, а что там будет в Белоруссии — им совершенно безразлично. При этом экономическое ослабление Белоруссии косвенно может быть выгодно как США, так и их сателлитам.

— Ослабление этой страны сыграет на руку всем игрокам, прежде всего потому, что это ослабление возможностей белорусского лидера, лишение его ряда внутриполитических манёвров. Власть Лукашенко стабильна прежде всего за счёт того, что гарантирует белорусам определённый объём экономических преференций и уровень жизни, за что они и терпят его замашки. Чем меньше у него будет денег (а санкции против "Беларуськалия" могут больно ударить), тем меньше у него будет возможностей выполнять свои обязательства. С одной стороны, это может вызвать протестные настроения, чего добивается Запад, а с другой — он будет вынужден идти на уступки России, что выгодно нашей стране. Конечно, с точки зрения интеграции Белоруссии в Евразийский союз это плохо, но с точки зрения торга о будущем Белоруссии это имеет значение, — рассказал доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

Напомним, в августе прошлого года (после президентских выборов в Белоруссии) оппозиция, не дожидаясь результатов голосования, вывела своих сторонников на улицы. В стране начался затяжной политический кризис, последствиями которого в том числе стали определённые подвижки в процессе строительства Союзного государства России и Белоруссии.

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