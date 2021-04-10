Глава Евросовета сообщил о разногласиях среди стран ЕС о вакцине "Спутник V"

Страны – участницы Евросоюза имеют разные позиции касательно российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Что касается "Спутника V", среди государств – членов ЕС существуют разногласия и различная степень чувствительности", — сказал Мишель в интервью изданию Handelsblatt.

Он уточнил, что люди становятся всё более нетерпеливыми из-за желания вакцинироваться и давят на политиков, из-за чего правительства стран хотят сделать всё возможное для решения ситуации. Однако они не могут прийти к единому мнению о необходимости закупок "Спутника V".

По мнению Мишеля, разрешить ситуацию можно с помощью увеличения производства зарегистрированных вакцин и ускорения поставок, чтобы Европа стала "ведущим и, может, даже крупнейшим в мире" производителем препаратов от инфекции.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных среди вакцин от CoViD-19.

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