Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Глава Евросовета сообщил о разногласиях среди стран ЕС о вакцине "Спутник V"

По его словам, обычные граждане проявляют всё больше нетерпения, так как хотят сделать прививку.

10 апреля 2021, 13:03
<p>Фото © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI</p>

Фото © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI

Страны – участницы Евросоюза имеют разные позиции касательно российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Что касается "Спутника V", среди государств – членов ЕС существуют разногласия и различная степень чувствительности", — сказал Мишель в интервью изданию Handelsblatt.

Премьер Саксонии заявил о доверии российской вакцине "Спутник V"

Премьер Саксонии заявил о доверии российской вакцине "Спутник V"

Он уточнил, что люди становятся всё более нетерпеливыми из-за желания вакцинироваться и давят на политиков, из-за чего правительства стран хотят сделать всё возможное для решения ситуации. Однако они не могут прийти к единому мнению о необходимости закупок "Спутника V".

По мнению Мишеля, разрешить ситуацию можно с помощью увеличения производства зарегистрированных вакцин и ускорения поставок, чтобы Европа стала "ведущим и, может, даже крупнейшим в мире" производителем препаратов от инфекции.

Глава Минздрава Германии анонсировал переговоры с Россией о поставках "Спутника V"

Глава Минздрава Германии анонсировал переговоры с Россией о поставках "Спутника V"

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных среди вакцин от CoViD-19.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Самая пожилая жительница Башкирии привилась от коронавируса "Спутником V"

сегодня в 08:53

Только пожилым: в Европе начали ограничивать применение вакцины AstraZeneca

8 апреля, 22:33

В Киеве назвали возможные сроки встречи лидеров Франции, Германии и Украины по Донбассу

сегодня в 13:55

Пострадают обе стороны: эксперт оценил ущерб от возможного закрытия авиасообщения с Турцией

сегодня в 14:14

Кудрявцева отчитала современную молодёжь после конфликта Долиной и тиктокерши Вали Карнавал

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1