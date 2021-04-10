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Телефонный мошенник обманул дочь лётчика Чкалова на 23 миллиона рублей, СК проводит проверку

На мобильный женщины позвонил лжеполицейский и сказал, что её личные данные находятся под угрозой.

10 апреля 2021, 13:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Следственный комитет организовал проверку по факту мошенничества в отношении дочери легендарного советского лётчика-испытателя Валерия Чкалова. По предварительным данным, телефонные аферисты обманули женщину на 23 миллиона рублей.

"По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами ГСУ СК по Москве организовано проведение доследственной проверки. По её результатам будет принято процессуальное решение", — отметила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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По данным следствия, Чкаловой позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Злоумышленник сообщил, что её личные данные якобы находятся под угрозой и ей срочно нужно перевести все сбережения на "безопасный" счёт. Женщина перечислила 23 миллиона рублей, после чего поняла, что стала жертвой мошенников.

В СК ещё раз напомнили россиянам, что ни в коем случае нельзя переводить какие-либо деньги по их указанию, даже в том случае, если эти люди представились сотрудниками банков или правоохранительных органов.

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А ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "бонусом от государства". Похожую уловку злоумышленники уже использовали, однако теперь немного её видоизменили.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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