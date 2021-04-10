Дуэйн Джонсон объявил о старте съёмок супергеройского боевика DC "Чёрный Адам"

Фанаты киновселенной DC могут начать ликовать — актёр Дуэйн Джонсон официально объявил о начале съёмок "Чёрного Адама". В фильме звезда сыграет главную роль — злодея Чёрного Адама, обладающего суперсилой, умом и скоростью.

Фото © Instagram / therock

"У нас звёздная съёмочная команда. Талантливая, целеустремлённая, преданная делу и сосредоточенная на том, чтобы поднять планку и показать миру нечто особенное", — написал актёр на своей странице в "Инстаграме", отметив, что участие в проекте для него является большой честью.

"Чёрного Адама" снимает режиссёр Жауме Кольет-Серра, работавший над "Домом восковых фигур", а главные роли помимо Дуэйна Джонсона играют Пирс Броснан (Доктор Фэйт), Ной Сентинео (Крушитель Атомов), Элдис Ходж (Человек-ястреб), а также Квинтесса Суинделл (Циклон). Отмечается, что премьера запланирована на 29 июля 2022 года.

Напомним, Чёрный Адам — вымышленный персонаж. Это суперзлодей из вселенной DC. Впервые он появился в комиксах в 1945 году, однако на большом экране персонажа ещё не показывали.

Ранее Лайф сообщал, что в комиксах Marvel Капитан Америка станет геем. Как стало известно, первый том комикса выйдет 2 июня 2021 года. Причём всего анонсируется пять выпусков и, соответственно, пять разных кэпов.

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