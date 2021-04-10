Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Дуэйн Джонсон объявил о старте съёмок супергеройского боевика DC "Чёрный Адам"

Премьера запланирована на 29 июля 2022 года.

10 апреля 2021, 12:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNeQwh8F498/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t</a><a href="https://www.instagram.com/p/CNeHUiIlrrC/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">herock</a></p>

Фото © Instagram / therock

Фанаты киновселенной DC могут начать ликовать — актёр Дуэйн Джонсон официально объявил о начале съёмок "Чёрного Адама". В фильме звезда сыграет главную роль — злодея Чёрного Адама, обладающего суперсилой, умом и скоростью.

Фото © Instagram / therock

Фото © Instagram / therock

"У нас звёздная съёмочная команда. Талантливая, целеустремлённая, преданная делу и сосредоточенная на том, чтобы поднять планку и показать миру нечто особенное",написал актёр на своей странице в "Инстаграме", отметив, что участие в проекте для него является большой честью.

Стало известно название и появились кадры из третьей части фильма про Человека-паука

Стало известно название и появились кадры из третьей части фильма про Человека-паука

"Чёрного Адама" снимает режиссёр Жауме Кольет-Серра, работавший над "Домом восковых фигур", а главные роли помимо Дуэйна Джонсона играют Пирс Броснан (Доктор Фэйт), Ной Сентинео (Крушитель Атомов), Элдис Ходж (Человек-ястреб), а также Квинтесса Суинделл (Циклон). Отмечается, что премьера запланирована на 29 июля 2022 года.

Напомним, Чёрный Адам — вымышленный персонаж. Это суперзлодей из вселенной DC. Впервые он появился в комиксах в 1945 году, однако на большом экране персонажа ещё не показывали.

Топ-10: самые кассовые фантастические фильмы, которые мы долго ждали

Топ-10: самые кассовые фантастические фильмы, которые мы долго ждали

Ранее Лайф сообщал, что в комиксах Marvel Капитан Америка станет геем. Как стало известно, первый том комикса выйдет 2 июня 2021 года. Причём всего анонсируется пять выпусков и, соответственно, пять разных кэпов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Премьеры фильмов с участием Тома Круза перенесли на более поздний срок

сегодня в 08:21

Дуэйн Джонсон шокировал подписчиков фото со следами от банок на спине

4 марта, 02:46

Кудрявцева отчитала современную молодёжь после конфликта Долиной и тиктокерши Вали Карнавал

сегодня в 14:00

Пострадают обе стороны: эксперт оценил ущерб от возможного закрытия авиасообщения с Турцией

сегодня в 14:14

10 невероятных рисунков, на которые придётся посмотреть дважды, чтобы поверить в их подлинность

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1