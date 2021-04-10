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В Москве таксист выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание

После случившегося злоумышленник скрылся, теперь его ищет полиция для задержания.

10 апреля 2021, 12:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Водитель такси в Москве открыл огонь по прохожему, который сделал ему замечание. Пострадавший госпитализирован, сообщили Лайфу в столичном главке МВД РФ.

Конфликт произошёл утром 10 апреля в районе дома № 78 по Алтуфьевскому шоссе. Прохожий сделал водителю замечание из-за того, что тот выехал на тротуар. Однако мужчина за рулём достал, предположительно, травматическое оружие и выстрелил в обидчика, после чего скрылся.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, полицейские ищут стрелявшего для задержания.

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Ранее Лайф сообщал, что москвич пять раз выстрелил в охранника ТЦ из травмата, не дождавшись десяти минут до открытия, после чего скрылся.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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