В Москве таксист выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание
После случившегося злоумышленник скрылся, теперь его ищет полиция для задержания.
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Водитель такси в Москве открыл огонь по прохожему, который сделал ему замечание. Пострадавший госпитализирован, сообщили Лайфу в столичном главке МВД РФ.
Конфликт произошёл утром 10 апреля в районе дома № 78 по Алтуфьевскому шоссе. Прохожий сделал водителю замечание из-за того, что тот выехал на тротуар. Однако мужчина за рулём достал, предположительно, травматическое оружие и выстрелил в обидчика, после чего скрылся.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, полицейские ищут стрелявшего для задержания.
Ранее Лайф сообщал, что москвич пять раз выстрелил в охранника ТЦ из травмата, не дождавшись десяти минут до открытия, после чего скрылся.
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