В арабских странах появилась первая женщина-астронавт
Она и её напарник были выбраны среди четырёх тысяч претендентов.
В арабских странах появилась первая женщина-астронавт. Видео © Twitter / MBR Space Centre
Объединённые Арабские Эмираты выбрали астронавта Нуру аль-Матруш для участия в программе по подготовке Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Она стала первой женщиной-астронавтом в арабском мире.
Премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в "Твиттере" объявил о выборе для участия в программе аль-Матруш и Мохаммеда аль-Муллы из четырёх тысяч претендентов. Уже в скором времени они присоединятся к другим участникам.
Напомним, 25 октября 2019 года к Международной космической станции отправился корабль "Союз МС-12" с экипажем из трёх человек, среди которых был первый астронавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. 3 октября экипаж вернулся на Землю.
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