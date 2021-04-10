Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В арабских странах появилась первая женщина-астронавт

Она и её напарник были выбраны среди четырёх тысяч претендентов.

10 апреля 2021, 12:12

В арабских странах появилась первая женщина-астронавт. Видео © Twitter / MBR Space Centre

Объединённые Арабские Эмираты выбрали астронавта Нуру аль-Матруш для участия в программе по подготовке Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Она стала первой женщиной-астронавтом в арабском мире.

Премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в "Твиттере" объявил о выборе для участия в программе аль-Матруш и Мохаммеда аль-Муллы из четырёх тысяч претендентов. Уже в скором времени они присоединятся к другим участникам.

Названо имя космонавта, который может первым из россиян полететь на Crew Dragon

Названо имя космонавта, который может первым из россиян полететь на Crew Dragon

Напомним, 25 октября 2019 года к Международной космической станции отправился корабль "Союз МС-12" с экипажем из трёх человек, среди которых был первый астронавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. 3 октября экипаж вернулся на Землю.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1