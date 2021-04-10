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Появилось видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции

В результате происшествия погибла россиянка, ещё 26 граждан РФ пострадали.

10 апреля 2021, 11:50

Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Турции. Видео © Twitter / dokuz8HABER

В Сети появились кадры, сделанные на месте аварии с автобусом, перевозившим группу российских туристов по трассе Конья — Аксарай. Известно, что 26 граждан РФ пострадали, одна из россиянок скончалась на месте.

На кадрах видно, что автобус, лежащий на боку, заметает снегом. У транспортного средства нет лобового стекла, вероятно, его выбили спасатели, когда эвакуировали пострадавших.

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Как уже ранее писал Лайф, ДТП произошло сегодня около десяти часов утра по местному времени. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге, один человек погиб. Ещё 26 граждан РФ пострадали, их доставили в ближайшие больницы для предоставления медицинской помощи. Два сотрудника Посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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