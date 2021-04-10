Появилось видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции

В Сети появились кадры, сделанные на месте аварии с автобусом, перевозившим группу российских туристов по трассе Конья — Аксарай. Известно, что 26 граждан РФ пострадали, одна из россиянок скончалась на месте.

На кадрах видно, что автобус, лежащий на боку, заметает снегом. У транспортного средства нет лобового стекла, вероятно, его выбили спасатели, когда эвакуировали пострадавших.

Как уже ранее писал Лайф, ДТП произошло сегодня около десяти часов утра по местному времени. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге, один человек погиб. Ещё 26 граждан РФ пострадали, их доставили в ближайшие больницы для предоставления медицинской помощи. Два сотрудника Посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия.