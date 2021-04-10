Почти все без масок: сотни москвичей выстроились в огромную очередь в зоопарк — видео
С приходом весеннего тепла во многих проснулось "звериное желание" посмотреть на животных.
Сотни москвичей выстроились в огромную очередь в зоопарк. Видео © LIFE
В столицу наконец-то пришло весеннее солнце, а температура воздуха поднялась выше десяти градусов. Хорошая погода подтолкнула местных жителей на прогулки, особенно у многих возникло "звериное желание" посмотреть на животных. Так, в субботу с самого утра выстроилась огромная очередь на входе в Московский зоопарк.
На кадрах видно, что люди стоят сначала в кассу за билетами, а потом ждут своего времени прохода. Из-за большого количества посетителей сотрудникам зоопарка пришлось организовать сразу несколько очередей. Стоит отметить, что никто из посетителей не соблюдает социальную дистанцию, а также многие решили, что обойдутся без защитных масок.
Возможно, желающие попасть в зоопарк хотят посмотреть на медведей. Многие из них уже проснулись после зимней спячки и вышли в уличные вольеры. Ранее Лайф писал, что медведи Роза и Алладин вышли на свою первую прогулку.
Выбор редакции
В Москве таксист выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание
Мишки из домашнего зоопарка мытищинского стрелка переезжают на ферму в Калугу, а енот пока беспризорник
В России проходит забег в честь 60-й годовщины полёта Юрия Гагарина в космос — видео
Турецкие СМИ раскрыли личность погибшей в ДТП с автобусом россиянки
В арабских странах появилась первая женщина-астронавт
Комментариев: 0