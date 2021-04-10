Почти все без масок: сотни москвичей выстроились в огромную очередь в зоопарк — видео

Сотни москвичей выстроились в огромную очередь в зоопарк. Видео © LIFE

В столицу наконец-то пришло весеннее солнце, а температура воздуха поднялась выше десяти градусов. Хорошая погода подтолкнула местных жителей на прогулки, особенно у многих возникло "звериное желание" посмотреть на животных. Так, в субботу с самого утра выстроилась огромная очередь на входе в Московский зоопарк.

На кадрах видно, что люди стоят сначала в кассу за билетами, а потом ждут своего времени прохода. Из-за большого количества посетителей сотрудникам зоопарка пришлось организовать сразу несколько очередей. Стоит отметить, что никто из посетителей не соблюдает социальную дистанцию, а также многие решили, что обойдутся без защитных масок.

Возможно, желающие попасть в зоопарк хотят посмотреть на медведей. Многие из них уже проснулись после зимней спячки и вышли в уличные вольеры. Ранее Лайф писал, что медведи Роза и Алладин вышли на свою первую прогулку.

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