В Томске неуправляемый пожарный шланг "напал" на пенсионерку — видео
К счастью, пожилая женщина не пострадала.
Скриншот видео © Telegram / etosakalov
В Томске взбесившийся пожарный шланг "напал" на пенсионерку. Видео © Telegram / etosakalov
В Томске вырвавшийся из рук огнеборца пожарный шланг атаковал местную пенсионерку, сбив её с ног. Видео инцидента появилось в социальных сетях.
Всё случилось на улице Нарановича, когда пожарный тушил возгорание в мусорном контейнере. В какой-то момент огнеборец не смог справиться с сильным напором воды, потерял равновесие и выронил из рук шланг. Взбесившийся рукав оказался прямо под ногами проходившей мимо пожилой женщины. В результате пенсионерка упала, а продукты из её пакетов рассыпались по дороге.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Томской области, виной всему — резкий скачок давления, из-за которого пожарный просто не смог удержать шланг в руках. В ведомстве также добавили, что сбитая с ног бабушка не пострадала. Спасатели тут же подняли женщину с асфальта и помогли ей собрать рассыпанные продукты.
А ранее Лайф показал, как нюь-йоркские пожарные преподнесли урок любителю парковаться в неположенном месте. Они разбили стекло и протащили шланг прямо через авто, загородившее гидрант.
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