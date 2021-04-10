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В Томске неуправляемый пожарный шланг "напал" на пенсионерку — видео

К счастью, пожилая женщина не пострадала.

10 апреля 2021, 10:55

Скриншот видео © Telegram / etosakalov

В Томске взбесившийся пожарный шланг "напал" на пенсионерку. Видео © Telegram / etosakalov

В Томске вырвавшийся из рук огнеборца пожарный шланг атаковал местную пенсионерку, сбив её с ног. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Всё случилось на улице Нарановича, когда пожарный тушил возгорание в мусорном контейнере. В какой-то момент огнеборец не смог справиться с сильным напором воды, потерял равновесие и выронил из рук шланг. Взбесившийся рукав оказался прямо под ногами проходившей мимо пожилой женщины. В результате пенсионерка упала, а продукты из её пакетов рассыпались по дороге.

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Как сообщили в ГУ МЧС России по Томской области, виной всему — резкий скачок давления, из-за которого пожарный просто не смог удержать шланг в руках. В ведомстве также добавили, что сбитая с ног бабушка не пострадала. Спасатели тут же подняли женщину с асфальта и помогли ей собрать рассыпанные продукты.

А ранее Лайф показал, как нюь-йоркские пожарные преподнесли урок любителю парковаться в неположенном месте. Они разбили стекло и протащили шланг прямо через авто, загородившее гидрант.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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