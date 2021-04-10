Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции к 60-летию полёта Гагарина

Компания "Фейсбук" должна снять ограничения с трансляции, посвящённой 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос, которую провёл телеканал RT. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием снять все ограничения и объяснить причину блокировки", — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что действия интернет-компании вновь нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе.

"Фейсбук" заблокировал прямой эфир, проводимый телеканалом совместно с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной, под предлогом нарушения авторских прав.

Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор привлечёт к ответственности "Фейсбук", "Твиттер" и "Гугл", если они не сообщат о локализации данных российских пользователей. Подобное требование к компаниям поступает не в первый раз.

Авторы