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Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции к 60-летию полёта Гагарина

В ведомстве действия компании назвали нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и актом цензуры.

10 апреля 2021, 11:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Компания "Фейсбук" должна снять ограничения с трансляции, посвящённой 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос, которую провёл телеканал RT. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием снять все ограничения и объяснить причину блокировки", — сказано в сообщении.

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В ведомстве отметили, что действия интернет-компании вновь нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе.

"Фейсбук" заблокировал прямой эфир, проводимый телеканалом совместно с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной, под предлогом нарушения авторских прав.

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Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор привлечёт к ответственности "Фейсбук", "Твиттер" и "Гугл", если они не сообщат о локализации данных российских пользователей. Подобное требование к компаниям поступает не в первый раз.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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