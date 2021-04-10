Российский турист погиб в ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Генконсульства РФ в Анталье в "Фейсбуке".

"Десятого апреля около 9:30 утра на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне находились на отдыхе по линии туроператора "Пегас туристик". Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге. Ещё 26 граждан РФ пострадали, их доставили в ближайшие больницы для предоставления медицинской помощи.

"К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", — отметили в генконсульстве.

Два сотрудника Посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия, уточняется в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, что российский турист найден мёртвым в номере турецкого отеля. 36-летний Ленар Ш. прибыл в Анталью из Татарстана. Что с ним произошло, пока не известно.

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