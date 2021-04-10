"Все удрали — боятся": Житель многоэтажки в Челябинске рассказал о провале грунта возле дома

Житель многоэтажки в Челябинске рассказал об огромной яме возле дома. Видео © LIFE

Жители многоэтажки в Челябинске, где произошёл обвал железобетонного коллектора, не могут пользоваться холодной и горячей водой, так как она отключена, однако угрозы дому от огромной ямы больше нет. Об этом Лайфу рассказал один из жителей.

"Мы трое остались здесь, в этом подъезде. В другом не знаю сколько, все удрали — боятся", — сказал мужчина.

По его словам, первым ощущением при обрушении было, будто налилась вода метров на восемь – десять. После этого их соседка сообщила, что в месте обрушения коллектора уже намечается провал, а грунт ушёл вниз метра на четыре.

Мужчина отметил, что холодную и горячую воду им отключили, однако свет пока есть. Сейчас яму засыпали щебнем, и дальнейшей угрозы дому удалось избежать.

Проверку по данному факту проводит Прокуратура Челябинской области. В администрации города уточнили, что в течение двух дней планируется смонтировать временный коллектор. Однако восстановление основного может затянуться на срок от 10 до 14 дней.

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