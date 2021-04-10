Длина дистанции более чем символична — она составляет 1961 метр.

В России проходит забег в честь 60-й годовщины полёта Юрия Гагарина в космос. Видео © Соцсети

В российских регионах проходит забег под названием "Выше только звёзды", посвящённый юбилею первого полёта человека в космос. Видео с одноимённым хештегом, сделанные во время забегов по всей стране, уже появились в социальных сетях.

Акцию, ставшую праздничной и спортивной одновременно, предложили провести победители конкурса школьников "Большая перемена". Она приурочена к приближающемуся Дню космонавтики и 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года. Дистанция забега тоже была выбрана неслучайно — она составляет ровно 1961 метр.

Проект "Большая перемена" относится к президентской платформе "Россия — страна возможностей". Принять участие в акции и совершить забег "Выше только звёзды" могут дети и взрослые со всех уголков России.