Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В России проходит забег в честь 60-й годовщины полёта Юрия Гагарина в космос — видео

Длина дистанции более чем символична — она составляет 1961 метр.

10 апреля 2021, 12:07

Скриншот видео © Соцсети

В России проходит забег в честь 60-й годовщины полёта Юрия Гагарина в космос. Видео © Соцсети

В российских регионах проходит забег под названием "Выше только звёзды", посвящённый юбилею первого полёта человека в космос. Видео под одноимённым хештегом, сделанные во время забегов по всей стране, уже появились в социальных сетях.

Акцию, ставшую праздничной и спортивной одновременно, предложили провести победители конкурса школьников "Большая перемена". Она приурочена к приближающемуся Дню космонавтики и 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года. Дистанция забега тоже была выбрана неслучайно — она составляет ровно 1961 метр.

Российский боксёр начал забег на 100 километров в жуткий мороз, чтобы помочь ребёнку со СМА

Российский боксёр начал забег на 100 километров в жуткий мороз, чтобы помочь ребёнку со СМА

Проект "Большая перемена" относится к президентской платформе "Россия — страна возможностей". Принять участие в акции и совершить забег "Выше только звёзды" могут дети и взрослые со всех уголков России.

В Москве здания "зажгли синим" в рамках посвящённой аутизму акции — видео

В Москве здания "зажгли синим" в рамках посвящённой аутизму акции — видео

Ранее Лайф писал, что пять тысяч москвичей в честь открытия бегового сезона вышли на забег "Апрель-2021". В пути участники увидели одни из самых знаковых локаций города — МГУ и "Москву-Сити".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Министр обороны Украины назвал возможные поводы для "агрессии" России

сегодня в 10:49

Валюта раздора: как новый план Байдена повлияет на курс доллара и какие волнения ждут фондовый рынок

1 апреля, 21:40

Мурашко анонсировал появление ещё одной российской вакцины от ковида

сегодня в 10:22

В Москве таксист выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание

сегодня в 12:29

Турецкие СМИ раскрыли личность погибшей в ДТП с автобусом россиянки

сегодня в 12:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1