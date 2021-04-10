Турецкие СМИ раскрыли личность погибшей в ДТП с автобусом россиянки

Видео с места ДТП с российскими туристами в Турции. Видео © Hürriyet

В ДТП с автобусом в Турции погибла 43-летняя россиянка Елена Автайкина. Об этом сообщает местный портал Hurriyet.

По данным издания, женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Также турецкие СМИ уточняют, что в результате ЧП было госпитализировано 16 граждан России. Отмечается, что пострадавшие получили ранения различной степени тяжести, их состоянию ничего не угрожает.

Стоит отметить, что в этот же день на другой турецкой трассе произошла похожая авария. Водитель туристического автобуса также не справился с управлением на обледеневшей дороге и перевернулся. В результате ЧП пострадали 13 человек, россиян в автобусе не было.

Как уже ранее писал Лайф, ДТП произошло сегодня около десяти часов утра по местному времени. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге. Два сотрудника Посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия.

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