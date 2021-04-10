В Париже более 110 человек получили штрафы за вечеринку в ресторане во время карантина

Полиция Парижа прибыла к столичному ресторану после жалоб местных жителей на шум в ночное время. Оказалось, что внутри заведения проходит вечеринка, в которой участвует более 110 человек. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

"Этой ночью сотрудники полиции прибыли к ресторану в 19-м округе Парижа, куда их вызвали из-за жалоб на шум в ночное время", — сказано в твиттере ведомства.

В итоге всех собравшихся оштрафовали за незаконное собрание во время действия карантина и комендантского часа. Организатора мероприятия и управляющего заведением задержали.

Напомним, во Франции с конца октября бары, кафе и рестораны остаются закрытыми. Штраф за нарушение ограничений и отсутствие маски составляет 135 евро, а организаторам подпольных вечеринок может грозить до года тюрьмы и штраф 15 тысяч евро. С 3 апреля карантинные меры были распространены на всю территорию страны. Они подразумевают ограничения на перемещение, ведение бизнеса, проведение спортивных мероприятий, а также работу детских садов и школ.

Ранее Лайф показывал, как в Харькове молодёжь наплевала на карантин и закатила вечеринку, дико танцуя и напевая песни Моргенштерна. При этом ни о какой безопасности собравшиеся даже не думали.

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