В Киеве назвали возможные сроки встречи лидеров Франции, Германии и Украины по Донбассу

Встреча лидеров "нормандской тройки" (Франции, Германии и Украины) должна состояться в течение недели. Об этом заявил советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"Будет N3, то есть Франция, Германия и Украина… Я думаю, что это вопрос недели, плюс-минус", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24" .

Арестович добавил, что Киев не ждёт ничего особенного от встречи советников "нормандского формата", которая запланирована на 14 апреля. Он также отметил, что Трёхсторонняя контактная группа не предназначена для того, чтобы решать "хоть что-то", она даже не ведёт переговоры. ТКГ существует как вспомогательный орган лидеров "нормандской четвёрки" и решает "тактические вопросы", например, пенсии, соцвыплаты, добавил Арестович.