В Киеве назвали возможные сроки встречи лидеров Франции, Германии и Украины по Донбассу
Трёхсторонняя контактная группа не предназначена для того, чтобы решать "хоть что-то", отметили там.
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Встреча лидеров "нормандской тройки" (Франции, Германии и Украины) должна состояться в течение недели. Об этом заявил советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
"Будет N3, то есть Франция, Германия и Украина… Я думаю, что это вопрос недели, плюс-минус", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Арестович добавил, что Киев не ждёт ничего особенного от встречи советников "нормандского формата", которая запланирована на 14 апреля. Он также отметил, что Трёхсторонняя контактная группа не предназначена для того, чтобы решать "хоть что-то", она даже не ведёт переговоры. ТКГ существует как вспомогательный орган лидеров "нормандской четвёрки" и решает "тактические вопросы", например, пенсии, соцвыплаты, добавил Арестович.
Ранее Лайф рассказывал, что очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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