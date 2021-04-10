В Стамбуле началась встреча Эрдогана и Зеленского

В Турции начались переговоры президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Владимира Зеленского, который прибыл в Стамбул с визитом. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

Это девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ). В рамках встречи президенты планируют обсудить двусторонние отношения и шаги для их укрепления, а также региональные и международные вопросы.

Владимир Зеленский прилетел в Турцию сразу после того, как два дня был в Донбассе, куда он прибыл 8 апреля с рабочей поездкой. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев.



