В Стамбуле началась встреча Эрдогана и Зеленского
Главы государств планируют обсудить двусторонние отношения и международные вопросы.
Фото © Сайт президента Турции
В Турции начались переговоры президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Владимира Зеленского, который прибыл в Стамбул с визитом. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.
"Переговоры президентов Турции и Украины начались", — сказано в сообщении.
Это девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ). В рамках встречи президенты планируют обсудить двусторонние отношения и шаги для их укрепления, а также региональные и международные вопросы.
Владимир Зеленский прилетел в Турцию сразу после того, как два дня был в Донбассе, куда он прибыл 8 апреля с рабочей поездкой. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев.
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