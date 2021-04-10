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В Стамбуле началась встреча Эрдогана и Зеленского

Главы государств планируют обсудить двусторонние отношения и международные вопросы.

10 апреля 2021, 13:39
<p>Фото © <a href="https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/126534/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-bir-araya-geldi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Турции</a></p>

Фото © Сайт президента Турции

В Турции начались переговоры президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Владимира Зеленского, который прибыл в Стамбул с визитом. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"Переговоры президентов Турции и Украины начались", — сказано в сообщении.

Это девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ). В рамках встречи президенты планируют обсудить двусторонние отношения и шаги для их укрепления, а также региональные и международные вопросы.

Зеленский в ближайшее время посетит Париж и встретится с Макроном

Зеленский в ближайшее время посетит Париж и встретится с Макроном

Владимир Зеленский прилетел в Турцию сразу после того, как два дня был в Донбассе, куда он прибыл 8 апреля с рабочей поездкой. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными на фоне эскалации военного конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев.


Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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