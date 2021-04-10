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Курц сообщил об окончании переговоров о покупке российского "Спутника V"

Канцлер выразил надежду, что Австрия сможет приобрести миллион доз препарата.

10 апреля 2021, 14:35
<p>Себастьян Курц. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/sebastiankurz.at/photos/2257648264326834/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sebastian Kurz</a></p>

Себастьян Курц. Фото © Facebook / Sebastian Kurz

В ближайшее время Австрия зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц, пишет РИА "Новости".

"Закупка для нас в Австрии возможна", — сказал канцлер журналистам, отметив, что переговоры о покупке российского препарата подошли к концу.

Курц заявил, что "Спутник V" ускорит иммунизацию австрийцев

Курц заявил, что "Спутник V" ускорит иммунизацию австрийцев

Также Курц выразил надежду, что его страна сможет приобрести миллион доз российского препарата. По его мнению, это значительно бы ускорило вакцинацию в Австрии.

Ранее глава австрийского кабмина решительно выступал за применение российской вакцины на территории его страны. Курц даже заявлял о готовности Австрии зарегистрировать "Спутник V" в обход Евросоюза. Он считает, что те страны, которые используют несколько препаратов, в том числе и российский, например Венгрия и Сербия, имеют преимущество и могут быстрее привить население.

В Германии назвали три причины для Евросоюза закупить вакцину "Спутник V"

В Германии назвали три причины для Евросоюза закупить вакцину "Спутник V"

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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