Курц сообщил об окончании переговоров о покупке российского "Спутника V"

В ближайшее время Австрия зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц, пишет РИА "Новости".

"Закупка для нас в Австрии возможна", — сказал канцлер журналистам, отметив, что переговоры о покупке российского препарата подошли к концу.



Также Курц выразил надежду, что его страна сможет приобрести миллион доз российского препарата. По его мнению, это значительно бы ускорило вакцинацию в Австрии.

Ранее глава австрийского кабмина решительно выступал за применение российской вакцины на территории его страны. Курц даже заявлял о готовности Австрии зарегистрировать "Спутник V" в обход Евросоюза. Он считает, что те страны, которые используют несколько препаратов, в том числе и российский, например Венгрия и Сербия, имеют преимущество и могут быстрее привить население.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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