"Ничего хорошего": В РПЦ раскритиковали скандальное интервью Собчак со скопинским маньяком

В Московской патриархии осудили интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. По мнению митрополита Волоколамского Илариона, подобный фильм не несёт правильного посыла для зрителей.

"Я считаю, что такого человека не следует показывать публике, у него не следует брать интервью, потому что ничему хорошему такой человек научить не может", — подчеркнул священнослужитель в эфире телеканала "Россия 24".

Митрополит Иларион считает, что полицейские должны установить круглосуточный контроль над Виктором Моховым, чтобы подобные преступления никогда не повторялись.

А ранее стало известно, что скопинского маньяка оштрафовали из-за скандального интервью Собчак. Напомним, ролик, где мужчина сделал несколько пугающих признаний, показали в "Ютубе" 22 марта. В частности, насильник заявил, что был влюблён в одну из похищенных девушек — Екатерину Мартынову, которой на момент трагедии было всего 14 лет. Второй жертве Мохов вообще предложил зачать с ним ребёнка.

Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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