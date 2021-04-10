Украина впервые использовала турецкие беспилотники в Донбассе

Украина применила беспилотники Bayraktar турецкого производства в Донбассе. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Отмечается, что средневысотный ударный БПЛА запустили в районе Новой Каховки на юге Украины, он пролетел через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, после чего по обратному маршруту вернулся к точке взлёта. Задача полёта дрона не уточняется.

В марте этого года такие беспилотники опробовали над Тендровской косой в Чёрном море, а в ноябре 2020-го их привлекали для стратегических учений "Объединённые усилия – 2020".

Авторы