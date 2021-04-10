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Украина впервые использовала турецкие беспилотники в Донбассе

Дрон пролетел над Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областями, затем вернулся обратно.

10 апреля 2021, 16:43
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bayraktar_TB2_Runway.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bayhaluk</a></p>

Фото © Wikipedia / Bayhaluk

Украина применила беспилотники Bayraktar турецкого производства в Донбассе. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Отмечается, что средневысотный ударный БПЛА запустили в районе Новой Каховки на юге Украины, он пролетел через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, после чего по обратному маршруту вернулся к точке взлёта. Задача полёта дрона не уточняется.

В марте этого года такие беспилотники опробовали над Тендровской косой в Чёрном море, а в ноябре 2020-го их привлекали для стратегических учений "Объединённые усилия – 2020".

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Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявляли глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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