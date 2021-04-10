Украина впервые использовала турецкие беспилотники в Донбассе
Дрон пролетел над Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областями, затем вернулся обратно.
Фото © Wikipedia / Bayhaluk
Украина применила беспилотники Bayraktar турецкого производства в Донбассе. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".
Отмечается, что средневысотный ударный БПЛА запустили в районе Новой Каховки на юге Украины, он пролетел через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, после чего по обратному маршруту вернулся к точке взлёта. Задача полёта дрона не уточняется.
В марте этого года такие беспилотники опробовали над Тендровской косой в Чёрном море, а в ноябре 2020-го их привлекали для стратегических учений "Объединённые усилия – 2020".
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявляли глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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