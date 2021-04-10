Генерал ВСУ рассказал о "критически важных" для России украинских городах

В случае войны России и Украины Москва в первую очередь заинтересуется Одессой, Мариуполем, Николаевом, Мелитополем, Запорожьем и Харьковом. Таким мнением поделился генерал Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос.

"Они [русские] будут пытаться расшатать ситуацию внутри страны", — пояснил он в эфире "24 канала".

По слова Кривоноса, эти субъекты так важны для Москвы, потому что там развита инфраструктура аэродромов для самолётов и вертолётов. Кроме того, генерал спроецировал и другой военный сценарий. Москва "отвлечёт силы Киева в Донбассе", чтобы следом нанести удары по Сумской, Харьковской и Черниговской областям, заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости установления перемирия в Донбассе. Такое предложение глава Незалежной сделал после того, как приехал из этого региона, где находился с рабочей поездкой. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными в связи с эскалацией конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев.

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