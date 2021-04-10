Генерал ВСУ рассказал о "критически важных" для России украинских городах
По его словам, эти субъекты имеют значение для Москвы, потому что там развита структура аэродромов для самолётов и вертолётов.
Сергей Кривонос. Фото © Facebook / "Рада національної безпеки і оборони України"
В случае войны России и Украины Москва в первую очередь заинтересуется Одессой, Мариуполем, Николаевом, Мелитополем, Запорожьем и Харьковом. Таким мнением поделился генерал Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос.
"Они [русские] будут пытаться расшатать ситуацию внутри страны", — пояснил он в эфире "24 канала".
По слова Кривоноса, эти субъекты так важны для Москвы, потому что там развита инфраструктура аэродромов для самолётов и вертолётов. Кроме того, генерал спроецировал и другой военный сценарий. Москва "отвлечёт силы Киева в Донбассе", чтобы следом нанести удары по Сумской, Харьковской и Черниговской областям, заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости установления перемирия в Донбассе. Такое предложение глава Незалежной сделал после того, как приехал из этого региона, где находился с рабочей поездкой. В ходе неё украинский лидер посетил передовые позиции и пообщался с военными в связи с эскалацией конфликта на линии соприкосновения. Во второй день командировки он также сделал селфи на фоне заброшенного здания и ржавых брусьев.
Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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