На Урале сотрудник МЧС погиб во время тушения пожара в частном доме

Во время тушения пожара в частном доме в городе Асбесте Свердловской области погиб пожарный Константин С., которого придавило обрушившейся стеной. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

"В ходе тушения пожара обрушилась стена дома, в результате чего один из сотрудников МЧС получил травмы, не совместимые с жизнью", — сказано в записи ведомства.

В главке МЧС по области уточнили, что сигнал о возгорании в строящемся частном доме на улице Лесной поступил утром 10 апреля. Площадь пожара составила 64 квадратных метра.

Во время тушения на 34-летнего пожарного обрушилась стена, в результате чего он получил перелом позвоночника и скончался на месте. У него осталась полуторагодовалая дочка, а в июне его супруга должна родить второго ребёнка.

Погибший Константин С. Фото © Instagram / tond_asbest

СК начал проверку по данному факту. Специалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, устанавливаются обстоятельства случившегося. По предварительной информации, к обрушению могли привести нарушения при строительстве здания.

Ранее Лайф сообщал, что рабочий пострадал при взрыве на нефтяном месторождении на Сахалине. Он был госпитализирован с ожогами 70% тела.

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