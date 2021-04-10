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На Урале сотрудник МЧС погиб во время тушения пожара в частном доме

У него осталась полуторагодовалая дочка, а супруга уже в этом году ждёт второго ребёнка.

10 апреля 2021, 15:45
<p>Фото © <a href="https://sverdlovsk.sledcom.ru/Novosti/item/1556075/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Свердловской области</a></p>

Фото © СУ СКР по Свердловской области

Во время тушения пожара в частном доме в городе Асбесте Свердловской области погиб пожарный Константин С., которого придавило обрушившейся стеной. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

"В ходе тушения пожара обрушилась стена дома, в результате чего один из сотрудников МЧС получил травмы, не совместимые с жизнью", — сказано в записи ведомства.

В Удмуртии жертвами пожара в частном доме стали четыре человека

В Удмуртии жертвами пожара в частном доме стали четыре человека

В главке МЧС по области уточнили, что сигнал о возгорании в строящемся частном доме на улице Лесной поступил утром 10 апреля. Площадь пожара составила 64 квадратных метра.

Во время тушения на 34-летнего пожарного обрушилась стена, в результате чего он получил перелом позвоночника и скончался на месте. У него осталась полуторагодовалая дочка, а в июне его супруга должна родить второго ребёнка.

Погибший Константин С. Фото © Instagram / tond_asbest

Погибший Константин С. Фото © Instagram / tond_asbest

СК начал проверку по данному факту. Специалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, устанавливаются обстоятельства случившегося. По предварительной информации, к обрушению могли привести нарушения при строительстве здания.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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