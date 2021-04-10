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Россиянам назвали выгодную альтернативу банковским вкладам

По словам эксперта, на сегодняшний день под очень низким процентом в банках насчитывается около 30 триллионов рублей, однако выход из ситуации есть.

10 апреля 2021, 15:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россиянам, которые хранят свои сбережения в банке, стоит обратить внимание на инвестиции в сельское хозяйство. Об этом рассказал эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш.

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Специалист убеждён, что вклады в агропромышленные проекты могут принести более ощутимый доход гражданам и при этом будут работать на развитие экономики России. По его словам, на сегодняшний день под очень низким процентом в банках насчитывается около 30 триллионов рублей. И если государство пойдёт навстречу, то сбережения граждан не будут лежать мёртвым грузом.

"Если их [банковские вклады] привлечь при помощи облигаций под реализацию крупных проектов и дать процент чуть выше депозита (скажем, даже 7–8% годовых) с определёнными гарантиями государства, то огромные средства населения перетекли бы в реальный сектор экономики", — пояснил эксперт в интервью "Российской газете".

Корнюш напомнил, что в прошлом году Центробанк всего на несколько пунктов снизил ключевую ставку. Но даже этого хватило, чтобы часть россиян забрала вклады и выгодно вложила их в недвижимость.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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