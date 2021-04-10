Три россиянина госпитализированы после ДТП с автобусом в Турции

Несколько граждан России сильно пострадали в аварии с туристическим автобусом, произошедшей в Турции, трое госпитализированы. Об этом сообщили в Посольстве РФ в республике.

"По уточнённой информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туристической компании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья — Аксарай, обратились за медицинской помощью", — приводит слова представителя дипведомства ТАСС.

Трое пострадавших получили ушибы и переломы разной степени тяжести и были госпитализированы. Однако двое из них могут быть выписаны уже сегодня после получения результатов обследований.

Всего в автобусе находились 32 российских туриста, один из которых погиб. Остальных участников аварии разместили в отеле в Конье, откуда их заберут в гостиницы по месту отдыха после завершения процедур по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, авария произошла 10 апреля около десяти часов утра по местному времени. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге.

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