Жители Владивостока требуют наказать организаторов скандальной вечеринки, где разгуливали голые артисты и целовались мужчины — видео

На фуд-корте во Владивостоке прошёл странный перформанс, который местные назвали гей-вечеринкой. Видео © Телеканал "360"

На одном из фуд-кортов во Владивостоке состоялось скандальное шоу, которое местные жители посчитали гей-вечеринкой. На кадрах можно увидеть целующихся мужчин, а также танцы на столах с показом половых органов. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам местного жителя Максима, на подобное мероприятие обязательно должны обратить внимание правоохранительные органы. Это единственный в городе фуд-корт подобного формата, уточнил он, и люди любят посещать это место.

"И тут — хлоп! — владельцы этого места договариваются с этим человеком, который частенько проводит выставки у нас в городе. На каждой экспозиции он добавляет чуть больше гомосексуализма", — сказал Максим.

Уже после нескольких подобных перформансов, организованных скандальным режиссёром Павлом Компаном, многие стали возмущаться, мужчину перестали приглашать на разные мероприятия до того. Однако владельцев фуд-корта это не остановило, и они договорились с творцом об организации закрытого мероприятия под названием "яМЫлюди", куда Компан для выступления пригласил актёров "Гоголь-центра". В рамках одной из сцен было показано "убийство" женщины мужчиной, отражающее негативное отношение к домашнему насилию, а демонстрация нетрадиционных отношений, по мнению режиссёра, обращает внимание на проблему притеснения сексуальных меньшинств.









"Хайп заведомо был бешеный, который он задумал. Он имел в виду, что поднимает проблему общества. На столах, на барных стойках занимались всякой вакханалией", — продолжил горожанин.

Сам организатор считает себя режиссёром, однако творческого в этом ничего нет, он просто озабоченный, заметил Максим. Тем более что все непотребства проходили прямо на столах, где люди едят, добавил местный житель. На данный момент реакции со стороны официальных лиц не последовало.

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