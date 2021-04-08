Репетиция перед Дубаем: что голые модели вытворяли в Карпатах за полтора месяца до задержания

Фотосессия с обнажёнными моделями из СНГ, которую устроили на балконе одного из небоскрёбов в Дубае, наделала много шума. Однако теперь стало известно, что до того, как отправиться в жаркие ОАЭ, знойные красавицы решили немного охладиться.

Фото © Instagram

По крайней мере, 12 из 40 задержанных в Дубае девушек полтора месяца назад отдохнули среди заснеженных вершин в Карпатах, пишет The Sun. Модели собрались на вечеринке по случаю 41-го дня рождения украинского бизнесмена — плейбоя Виталия Гречина, которого называют организатором голой фотосессии в ОАЭ.

Фото © Instagram

Праздник проходил в Буковеле — крупнейшем горнолыжном курорте Украины. Красотки снова предстали полуобнажёнными, не боясь ни холода, ни чужого внимания. Перед камерой они явно чувствовали себя в своей тарелке.

Видео © Соцсети

Также представительницы прекрасного пола водили по снегу хороводы вокруг "виновника торжества" в костюмах зайчиков. А чтобы окончательно не замёрзнуть, веселились в бассейне, хвастаясь фигурами и купальниками.

Видео © Facebook / Vitaliy Grechin

Напомним, скандальное видео с голыми девушками на балконе в Дубае появилось в соцсетях 3 апреля. Участниц съёмки задержали, и им могло грозить тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей). Однако в итоге генпрокурор Дубая объявил, что горе-моделей просто депортируют из ОАЭ. О предполагаемом организаторе съёмок Гречине один из его знакомых высказался так: "У Гречина квартира в центре Киева, и с ним постоянно живут больше 10 девушек. У него свой личный гарем. По сути, это пул содержанок. Он "женат" на всех сразу".

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