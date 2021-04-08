Врач выложил оптическую иллюзию, которая доказывает, что вся наша жизнь — это обман
Вирусная иллюзия буквально заставляет людей видеть цвета на чёрно-белой фотографии. Достаточно просто несколько секунд смотреть на чёрную точку.
На днях врач британской службы здравоохранения Каран Радж поделился новой оптической иллюзией в своём TikTok-аккаунте. Ролик мигом стал вирусным, и в этом нет ничего удивительного. То, что происходит на кадрах, заставляет поверить в чудеса... ну или в то, что мы все живём в симуляции.
В своём профиле мужчина регулярно делится фактами о науке и медицине. И хоть иллюзия далека от того, что обычно публикует Радж, он просто не мог ей не поделиться. Вся "магия" — в двух картинках: первая больше напоминает картины импрессионистов в пурпурных тонах, вторая — обычный чёрно-белый фотопейзаж. На обеих — чёрная точка посередине. Если смотреть на неё, не отрываясь, второе изображение будет казаться цветным. Никакого волшебства — только наука.
Пока вы фокусируетесь на чёрной точке, клетки колбочек в сетчатке ваших глаз теряют чувствительность к цвету, который вы видите. Оранжевый и фиолетовый приглушаются комплиментарными цветами
Поэтому, когда изображение меняется на чёрно-белое, ваш мозг заполняет пробелы этими комплиментарными цветами, чтобы сохранить иллюзию нормальности
С момента, когда Радж опубликовал ролик, его посмотрело больше 14 миллионов человек. Пользователи в ужасе — они и не знали, что наш мозг способен так сильно нас обманывать, пишет Daily Star.
Я сначала не понял и пересмотрел ролик три раза по кругу. И только потом осознал, что последняя картинка чёрно-белая...
*Открываю "Тикток"*
"Твоя жизнь — ложь"
*Начиная плакать*😭
Я буквально пересмотрела это видео раз пятьдесят 😳😂
WOW-news
Сестра Бузовой после инсульта устроила такую жаркую съёмку, что той остаётся только завидовать
сегодня в 07:03
Девушка согласилась выйти замуж за убийцу, даже несмотря на то, что он освободится через 14 лет
вчера в 15:27
Двухметровый "секс-трон": стали известны извращения предков Арми Хаммера, обвинённого в каннибализме
вчера в 14:47
Девушка увидела в отражении параллельный мир, но в Сети ей объяснили разгадку этой необычной иллюзии
Выбор редакции
Врач рассказал об опасных последствиях приёма таблеток при головной боли
Влюблённые позировали на новом диване, не подозревая, что теперь они герои лучшей оптической иллюзии
В московский яхт-клуб ищут "кошкодевочку", которая будет ластиться и сидеть на коленях за 70 тыс.
Роскомнадзор привлечёт к ответственности Facebook, Twitter и Google, если они не сообщат о локализации данных
Песков назвал назначение спецпосланника США по "Северному потоку – 2" прямым вмешательством в дела других стран
Комментариев: 0