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Врач выложил оптическую иллюзию, которая доказывает, что вся наша жизнь — это обман

Вирусная иллюзия буквально заставляет людей видеть цвета на чёрно-белой фотографии. Достаточно просто несколько секунд смотреть на чёрную точку.

8 апреля 2021, 09:06

Кадры из видео © TikTok / dr.karanr

На днях врач британской службы здравоохранения Каран Радж поделился новой оптической иллюзией в своём TikTok-аккаунте. Ролик мигом стал вирусным, и в этом нет ничего удивительного. То, что происходит на кадрах, заставляет поверить в чудеса... ну или в то, что мы все живём в симуляции.

Кадры из видео © TikTok / dr.karanr

В своём профиле мужчина регулярно делится фактами о науке и медицине. И хоть иллюзия далека от того, что обычно публикует Радж, он просто не мог ей не поделиться. Вся "магия" — в двух картинках: первая больше напоминает картины импрессионистов в пурпурных тонах, вторая — обычный чёрно-белый фотопейзаж. На обеих — чёрная точка посередине. Если смотреть на неё, не отрываясь, второе изображение будет казаться цветным. Никакого волшебства — только наука.

Пока вы фокусируетесь на чёрной точке, клетки колбочек в сетчатке ваших глаз теряют чувствительность к цвету, который вы видите. Оранжевый и фиолетовый приглушаются комплиментарными цветами

Каран Радж

Кадры из видео © TikTok / dr.karanr

Поэтому, когда изображение меняется на чёрно-белое, ваш мозг заполняет пробелы этими комплиментарными цветами, чтобы сохранить иллюзию нормальности

Каран Радж

С момента, когда Радж опубликовал ролик, его посмотрело больше 14 миллионов человек. Пользователи в ужасе — они и не знали, что наш мозг способен так сильно нас обманывать, пишет Daily Star.

Я сначала не понял и пересмотрел ролик три раза по кругу. И только потом осознал, что последняя картинка чёрно-белая...

Sickjoey

*Открываю "Тикток"*

"Твоя жизнь — ложь"

*Начиная плакать*😭

lilcaramel21

Я буквально пересмотрела это видео раз пятьдесят 😳😂

Dhaya641

Девушка увидела в отражении параллельный мир, но в Сети ей объяснили разгадку этой необычной иллюзии

Девушка увидела в отражении параллельный мир, но в Сети ей объяснили разгадку этой необычной иллюзии

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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