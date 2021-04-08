Сестра Бузовой после инсульта устроила такую жаркую съёмку, что той остаётся только завидовать

32-летняя Анна Бузова решилась на горячую фотосессию. Девушка поделилась кадрами в "Инстаграме" и, по мнению некоторых пользователей, затмила свою звёздную сестру.

Фото © Instagram / annabuzova

Анна позировала в чёрном нижнем белье, лакированных ботфортах и объёмных серьгах. Она распустила длинные локоны, соблазнительно улыбалась на камеру и принимала такие откровенные позы, которые способны смутить многих.

Фото © Instagram / annabuzova

Эффектные кадры быстро набрали более 27 тысяч лайков. И фанаты отметили, что младшая сестра Ольги Бузовой выглядит просто потрясающе и даже выигрывает по сравнению со звёздной родственницей. Но не все оценили откровенность Анны, поинтересовавшись, что об этом думает её муж.

Девушка с идеальными формами и фигурой!🔥🔥🔥❤️ rufin4ik05

Фото © Instagram / annabuzova

Вы очень хорошенькая, лучше вашей сестры anzhelikakustova

Мужу, интересно, это нравится, когда все мужики смотрят её булки mulabaevaiana

Несмотря на то что Анна ещё довольно молода, она уже успела перенести инсульт — в ноябре 2020 года. После приступа у девушки появились проблемы с речью, пропала чувствительность в правой руке, а лицо было перекошено спазмом. Когда Бузова-младшая наконец смогла говорить, она была очень счастлива. "Мораль сей басни такова: не скупитесь на слова любви", — отметила потрясённая пациентка.

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