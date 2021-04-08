Сестра Бузовой после инсульта устроила такую жаркую съёмку, что той остаётся только завидовать
Девушке удалось избежать осложнений благодаря своевременной помощи врачей. Теперь она набралась сил и готова радовать фанатов новыми снимками.
32-летняя Анна Бузова решилась на горячую фотосессию. Девушка поделилась кадрами в "Инстаграме" и, по мнению некоторых пользователей, затмила свою звёздную сестру.
Анна позировала в чёрном нижнем белье, лакированных ботфортах и объёмных серьгах. Она распустила длинные локоны, соблазнительно улыбалась на камеру и принимала такие откровенные позы, которые способны смутить многих.
Эффектные кадры быстро набрали более 27 тысяч лайков. И фанаты отметили, что младшая сестра Ольги Бузовой выглядит просто потрясающе и даже выигрывает по сравнению со звёздной родственницей. Но не все оценили откровенность Анны, поинтересовавшись, что об этом думает её муж.
Девушка с идеальными формами и фигурой!🔥🔥🔥❤️
Вы очень хорошенькая, лучше вашей сестры
Мужу, интересно, это нравится, когда все мужики смотрят её булки
Несмотря на то что Анна ещё довольно молода, она уже успела перенести инсульт — в ноябре 2020 года. После приступа у девушки появились проблемы с речью, пропала чувствительность в правой руке, а лицо было перекошено спазмом. Когда Бузова-младшая наконец смогла говорить, она была очень счастлива. "Мораль сей басни такова: не скупитесь на слова любви", — отметила потрясённая пациентка.
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