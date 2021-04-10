Экс-гитариста Sabaton посадили на 9 месяцев за домогательства по отношению к восьмилетней девочке

Бывший гитарист шведской пауэр-метал-группы Sabaton Рикард Сунден осуждён за сексуальное насилие в отношении восьмилетней девочки и хранение детской порнографии. Об этом сообщает портал MetalSucks.

Согласно данным из судебных документов, 14 февраля прошлого года 8-летняя школьница гостила у дочери Сундена в их доме. Уточняется, что девочки ночевали в одной комнате. По словам ребёнка, ночью мужчина трогал её в интимных местах под одеялом, а она в этот момент притворялась спящей.

Случившееся сильно напугало девочку, поэтому сначала она всё скрывала, но позднее всё-таки рассказала о произошедшем школьной подруге. 17 марта текущего года школьница дала показания шведской полиции. Вместе с тем мать пострадавшей пожаловалась, что её дочь за прошедший год сильно изменилась — стала беспокойной, замкнутой, у ребёнка появились проблемы со сном и тревожное расстройство.

В то же время Сунден всячески отрицал предъявленные ему обвинения, объясняя всё тем, что просто проверял, уснул ли ребёнок. Однако во время обысков правоохранители изъяли у артиста два компьютера и смартфон, где обнаружили шесть порнографических фильмов с участием детей.

Как уточняет MetalSucks, музыканта приговорили к девяти месяцам тюрьмы, а также возмещению морального ущерба семье пострадавшей девочки на сумму 53,4 тысячи шведских крон (около 480 тысяч рублей).

А недавно Лайф писал, что Шэрон Стоун обвинила в сексуальном насилии собственного деда. Перед тем как предать историю огласке, актриса и её сестра получили одобрение от матери.

Авторы