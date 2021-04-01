Семейные тайны: как девочка-подросток посадила двух родственников за сексуальные домогательства

Жительница деревни Неудачино Новосибирской области Елена Петерс не сдерживает слёз, вспоминая Рождество 2020 года. События светлого праздника навсегда омрачили материнское сердце.

Женщина давно вырастила родных четверых детей: троих сыновей и дочь, но решилась удочерить девочку-сироту из детского дома. Органы опеки предложили Елене взять двух сестёр. Многодетную мать не смутило то, что второй ребёнок болен ДЦП и не может ходить.

Девочки попали в новую семью от родителей-алкоголиков, которые даже не стеснялись заниматься сексом на глазах у детей. В какой-то момент Альбина обвинила отца в сексуальном надругательстве. Мужчину посадили в тюрьму на 13 лет. После этого мать девочек умерла и жизнь сестёр пошла по-новому.

Летом 2018-го две девочки стали членами большой дружной семьи Петерс. Младшая из них, Альбина, из-за своего диагноза могла передвигаться только на коленях. Новая мама девочки Елена поставила ребёнка на ноги, и Альбина смогла встать на костыли, а потом уже пошла и без них.

Иван, младший сын Елены, носил девочку на руках, чтобы она увидела мир, потому что за свои 10 лет Альбина редко бывала на улице.

На Рождество 2020-го Елена решила сделать девочкам сюрприз и отвезла их к родной прабабушке.

В доме родственницы Альбина подошла к своей приёмной матери и рассказала, что до неё якобы домогался Иван, младший сын Елены. Девочка путалась и не могла точно назвать, в какое время года это произошло.

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Вскоре Елене позвонили из органов опеки. Альбина успела выложить прабабушке свою версию истории с Иваном. Из опеки свою очередь доложили в полицию. Молодого мужчину сразу же забрали органы следствия. Вскоре матери сказали, что её Ваня задержан по статье 132, п. 4 "б" УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

Адвокат Ивана Петерса Максим Калинов рассказал, что, по словам девочки, ситуация выглядела так. Иван накрыл ей лицо полотенцем и заставил удовлетворять его рукой. Полиция забрала Ивана в отделение, где, как утверждает Ваня, ему поставили ультиматум: признаться в сексуальном насилии или оказаться запертым в изоляторе временного содержания. И он подписал чистосердечное признание.

Адвокат Ивана Петерса Максим Калинов © LIFE

— На суде Иван не признал свою вину. Но в России, если человек даёт признательные показания, отказаться от них почти невозможно, — уверяет адвокат.

После случившегося обеих сестёр — Альбину и Регину — определили в новую приёмную семью.

Родные Ивана не верят в его виновность. Они считают, что девочка могла всё выдумать. В день следственного эксперимента сестра Ивана Наталья Петерс пришла домой. Молодая женщина видела, как Альбина показывала следователям, как всё происходило. Девочка со смехом отвечала на вопросы сотрудников полиции. При этом с Иваном очной ставки не было. Его сразу же забрала полиция.

— Альбина могла выдумать, она часто выдумывала. На следствии девочка с улыбкой говорила, что Иван её домогается. Мы спрашивали, может быть, ты пошутила? Расскажи сейчас. Но она утверждала, что не шутит, — говорит Наталья Петерс.

Сомнения у семьи вызывает и то, что несколько лет назад отца Альбины осудили из-за подобных обвинений девочки. Мужчину суд приговорил по ст. 132 ч. 4, п. "б" УК РФ к лишению свободы на 13 лет.

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— Отец никогда бы не сделал этого, — говорит сводная сестра Альбины по отцу. — Про Ивана я тоже не верю. Альбина маленькая и не понимает, или кто-то ей сказал, и она повторяет.

Адвокат Максим Калинов подчёркивает, что личность девочки вызывает двоякое впечатление. Она не раз была замечена за просмотрами порнофильмов. Девочка довольно развита в сексуальном направлении, отметил адвокат.

На руках у семьи — результаты экспертизы, которая доказывает отсутствие у Ивана склонности к педофилии. Всё же некоторые родственники девочки встали на её защиту.

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— В осуждении отца и Ивана Петерса никак не девочка виновата. Взрослые люди, они несут ответственность за всё, — уверена Светлана, родственница Альбины. — Дети в нормальной новой приёмной семье. Никто к ним там не пристаёт.

Сейчас дело Ивана направлено на новое рассмотрение — семья парня надеется доказать его невиновность.

По словам адвоката Максима Калинова, его подзащитному Ивану не проводили исследование на порнографию, как и не проводили проверку девочки на полиграфе.

— Исследование на порнографию не является доказательством, но оно могло быть учтено судом. В подобных делах, когда нет очевидцев, любая девочка может обвинить любого мужчину в таком преступлении, и, скорее всего, мужчину посадят в тюрьму, — говорит Максим Калинов. — В деревне именно так её и называют — последовательница Дианы Шурыгиной. Сестра потерпевшей девочки говорит, якобы вместе они это придумали. Моё мнение: семья данной девочки была в этом замешана, её бабушка, возможно, подсказала ей, что так можно сказать. Я думаю, они хотели получить какую-то выгоду материальную.

Сейчас Иван находится в следственном изоляторе. Его адвокат направляет различные обращения во все федеральные ведомства: Генеральную прокуратуру, Общественную палату, Совет по правам человека. Сторона Ивана уверена, что несправедливый приговор будет отменён окончательно...

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