При атаках подростков в Белфасте пострадали 14 полицейских — видео
Молодые люди кидали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью, кирпичи и черепицу.
Скриншот видео © Соцсети
Видео © Twitter / Fra
В результате ряда нападений группировок подростков в Белфасте пострадали 14 полицейских. Об этом сообщается на официальном сайте полиции Северной Ирландии. В социальных сетях появились многочисленные видео очевидцев с места событий.
Накануне несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей вышли на улицы города. Они бросали в сотрудников полиции камни, петарды, бутылки и даже подожгли частный автомобиль. При этом в ирландской полиции отметили, что в целом вчера вечером ситуация в Белфасте была спокойной. В частности, лоялисты, протестовавшие против условий Брексита последние дни, объявили о прекращении своих акций в связи с трауром из-за смерти принца Филиппа.
"В полицию бросали камни, куски черепицы, стеклянные бутылки, а также наполненные бензином бутылки. Была совершена попытка угона автомобиля, его подожгли и пытались направить на ряды полиции. Задержаны три подростка, всем им 14 лет. Они были отпущены на время предварительного разбирательства. Пострадали 14 полицейских", — сказано в сообщении полиции.
В ведомстве уточнили, что в результате стычек молодёжи с полицией, продолжавшихся в течение последних нескольких дней в разных районах Белфаста, 88 полицейских пострадали — у них сотрясение мозга и переломы ног.
Как рассказали РИА "Новости" несколько жителей района Белфаста, в котором живут националисты, вооружённые группировки лоялистов могут быть причастны к наркоторговле в городе. По их утверждению, истинной причиной массовых беспорядков стало отнюдь не недовольство условиями Брексита, а поддержка местными властями ряда спецопераций против поставщиков наркотиков, которые закончились изъятием запрещённых веществ на десятки миллионов фунтов, а также арестами и конфискацией.
"Это не про Брексит и не про похороны принца, совсем не про всё это. Те, кто занимается наркоторговлей, просто воспользовались влиянием на молодёжь, вот почему подростки на улицах. А дети не осознают реальных последствий нагнетания ситуации", — пояснил один из собеседников агентства, являющийся противником лоялистов.
А на днях Лайф сообщал о беспорядках, вспыхнувших в Швейцарии из-за ковидных ограничений. Протестующую молодёжь разгоняли резиновыми пулями и слезоточивым газом.
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