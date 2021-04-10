"Мечтала, чтобы все были здоровы и всё было хорошо": Брат рассказал о погибшей в ДТП с автобусом в Турции россиянке

Россиянка Елена Автайкина, скончавшаяся в результате аварии, в которую попал туристический автобус в Турции, приехала на отдых вместе с мужем из Хакасии. Там женщина работала лаборантом в Центре профилактики и борьбы со СПИДом. Помогала она не только своим пациентам, но и членам семьи, поскольку родители Елены тяжело больны. Об этом Лайфу рассказал родной брат погибшей Евгений.

"Она мечтала о том, чтобы помочь родителям вылечиться, она им всячески помогала, получается, отец без почки, у мамы был рак щитовидки. Лена очень мечтала, чтобы все были здоровы, чтобы всё было хорошо", — рассказал мужчина.

По словам родственника, у женщины остались муж и двое сыновей. Одному из них 15 лет, а второй уже учится в университете, ему 19 лет. Супруг Елены, который был вместе с ней на отдыхе, находится в шоковом состоянии, мужчина не может поверить в случившееся и почти не разговаривает с родными. Также брат Елены сообщил, что изначально супруги планировали поехать в Турцию всей семьёй, однако дети остались с бабушкой по отцовской линии. Женщина тоже тяжело болеет, добавил собеседник Лайфа.

Как уже ранее писал Лайф, сегодня утром, 10 апреля, автобус с 32 российскими туристами, следовавший по маршруту Конья – Аксарай, попал в ДТП. Предварительно, водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге. Стоит отметить, что в этот же день на другой турецкой трассе произошла похожая авария. Водитель туристического автобуса также не справился с управлением на обледеневшей дороге, и он перевернулся. В результате ЧП пострадало 13 человек, россиян в автобусе не было.

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