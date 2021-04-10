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В РПЦ регламентировали практику экзорцизма

Содержание документа не разглашается вплоть до его публикации.

10 апреля 2021, 15:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Комиссии по богословию Русской православной церкви (РПЦ) подготовили документ, который регламентирует практику экзорцизма. Об этом РИА "Новости" сообщил председатель комиссии и глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквях. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по её унификации и регламентации", — сказал Иларион.

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Вместе с тем митрополит отметил, что документы, которые готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, затем поступают в ведение редакционной группы и только после этого могут публиковаться в качестве проекта с целью внесения изменений и поправок. Аналогичная процедура будет проведена и с документом о практике "изгнания бесов".

"До публикации я не могу разглашать его содержание", — заключил Иларион.

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Межсоборное присутствие — это совещательный орган, оказывающий содействие РПЦ в подготовке ключевых решений, касающихся церковной жизни. Присутствие также обсуждает насущные вопросы в сфере богословия, церковного права, пастырства, духовного образования, религиозного просвещения, а также взаимодействия церкви с социумом, государством, иными конфессиями и религиями.

А ранее в РПЦ призвали верующих не заниматься изгнанием бесов самостоятельно. Там подчеркнули, что все вопросы, связанные с одержимостью и экзорцизмом, следует непременно обсуждать со священниками.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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