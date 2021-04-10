"Посеяли панику": Сбербанк опроверг возможность кражи денег со счётов с помощью записи голоса

Напомним, в полиции сообщили, что мошенники в Москве звонят клиентам банков, записывают их речь, а потом используют для оформления кредитов или списания средств со счетов. Записанный разговор мошенники затем используют в своём общении с банками под видом их клиентов. После этого москвичи обнаруживают списание у себя денег или появление кредитов, которые они не оформляли.