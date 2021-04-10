"Посеяли панику": Сбербанк опроверг возможность кражи денег со счётов с помощью записи голоса
Там назвали такую схему вымыслом.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Снять деньги с чужого банковского счёта или взять кредит с помощью записи голоса невозможно. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.
"Описанная схема мошенничества технологически невозможна и не существует. Это вымысел, цель которого — посеять панику и подорвать доверие банкам", — передаёт ТАСС заявление организации.
Напомним, в полиции сообщили, что мошенники в Москве звонят клиентам банков, записывают их речь, а потом используют для оформления кредитов или списания средств со счетов. Записанный разговор мошенники затем используют в своём общении с банками под видом их клиентов. После этого москвичи обнаруживают списание у себя денег или появление кредитов, которые они не оформляли.
А ранее Лайф рассказывал, куда, по мнению брокера, стоит вложить снятые в банке деньги. Всего существует три надёжных варианта.
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