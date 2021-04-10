Названа дата похорон супруга Елизаветы II принца Филиппа
Национальный траур в стране продлится 8 дней, до дня прощания.
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Похороны супруга королевы Великобритании состоятся в следующую субботу, 17 апреля. Об этом сообщает Букингемский дворец. Прощание будет транслироваться по телевидению, однако доступа публики не будет из-за коронавирусных ограничений.
Похороны пройдут в 15:00 (17:00 мск) в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. В этот момент по всей стране будет объявлена минута молчания. Отмечается, что транслировать мероприятие будет телерадиовещательная компания "Би-би-си".
Тело принца Филиппа доставят в часовню на катафалке, под который будет переделан джип Land Rover в соответствии с задумкой самого супруга королевы. А гроб будет обёрнут в полотно с изображением герба герцога Эдинбургского, сверху будет лежать морская фуражка и шпага принца.
Национальный траур в стране продлится 8 дней, до даты похорон, траур королевской семьи — две недели.
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Напомним, печальная новость о том, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, пришла накануне, 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин. А позднее стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа.
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