Названа дата похорон супруга Елизаветы II принца Филиппа

Похороны супруга королевы Великобритании состоятся в следующую субботу, 17 апреля. Об этом сообщает Букингемский дворец. Прощание будет транслироваться по телевидению, однако доступа публики не будет из-за коронавирусных ограничений.

Похороны пройдут в 15:00 (17:00 мск) в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. В этот момент по всей стране будет объявлена минута молчания. Отмечается, что транслировать мероприятие будет телерадиовещательная компания "Би-би-си".

Тело принца Филиппа доставят в часовню на катафалке, под который будет переделан джип Land Rover в соответствии с задумкой самого супруга королевы. А гроб будет обёрнут в полотно с изображением герба герцога Эдинбургского, сверху будет лежать морская фуражка и шпага принца.

Национальный траур в стране продлится 8 дней, до даты похорон, траур королевской семьи — две недели.

Авторы