В Великобритании память принца Филиппа почтили оружейными залпами из пушек — видео

Выстрелы из орудий прозвучали 10 апреля в Великобритании в память о скончавшемся на 100-м году жизни супруге Елизаветы II принце Филиппе. Об этом сообщает Би-би-си.

Оружейный салют начался ровно в полдень по лондонскому времени (14:00 мск). Пушки произвели 41 холостой залп, делая один выстрел каждую минуту. Они прозвучали с пристани Лондонского Тауэра, замков Эдинбурга, Белфаста и Кардиффа.

Также к акции присоединились в казармах королевской артиллерии в Вулидже, где применили орудия Первой мировой войны. Из них же залпы звучали в честь свадьбы принца Филиппа и Елизаветы в 1947 году, а позднее — во время коронации нынешнего монарха Великобритании.

Кроме того, залпы произвели с кораблей Королевского военно-морского флота. Сам Филипп служил в море во время Второй мировой войны и с 2011 года занимал должность лорда-адмирала.

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