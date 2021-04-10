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В Великобритании память принца Филиппа почтили оружейными залпами из пушек — видео

К акции присоединились гарнизоны замков разных стран, а также корабли Королевского военно-морского флота.

10 апреля 2021, 16:35

Оружейные залпы прозвучали в Великобритании в память о скончавшемся принце Филиппе. Видео © Twitter / Maritime Radio / The Tower of London / Peter A Smith

Выстрелы из орудий прозвучали 10 апреля в Великобритании в память о скончавшемся на 100-м году жизни супруге Елизаветы II принце Филиппе. Об этом сообщает Би-би-си.

Оружейный салют начался ровно в полдень по лондонскому времени (14:00 мск). Пушки произвели 41 холостой залп, делая один выстрел каждую минуту. Они прозвучали с пристани Лондонского Тауэра, замков Эдинбурга, Белфаста и Кардиффа.

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Также к акции присоединились в казармах королевской артиллерии в Вулидже, где применили орудия Первой мировой войны. Из них же залпы звучали в честь свадьбы принца Филиппа и Елизаветы в 1947 году, а позднее — во время коронации нынешнего монарха Великобритании.

Кроме того, залпы произвели с кораблей Королевского военно-морского флота. Сам Филипп служил в море во время Второй мировой войны и с 2011 года занимал должность лорда-адмирала.

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Напомним, печальные новости о смерти мужа Елизаветы II принца Филиппа на 100-м году жизни пришли накануне. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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